LG'nin PuriCare Serisi Her Ortama Temiz Hava Getiriyor

LG, farklı boylarda her durumda ve her ortamda, temiz ve taze hava sağlayan Hava Temizleyicisi Çözümlerini yeni modellerle genişletti. İç mekanların havasını temizleyen ve ferahlatan LG PuriCare serisinin her ortama uygun farklı modelleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.