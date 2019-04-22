"Like" Satın Alanlara Instagram Önlemi Yolda
Instagram uygulamasında yapılan incelemeler, pek beklenmeyen bir işlevin yolda olduğunu gösteriyor!
- Zeynel A. Öztürk
Bazı markaların sahte Instagram takipçileri ve "beğenmeleri" için para ödediği bir sır değil. Hem marka, hem de Instagram platformu için utanç verici olan bu durum, yakın gelecekte tarihe karışabilir. Instagram geçen sene sahte takipçileri ortadan kaldırmak için ciddi önlemler almaya başlamıştı; şimdi ise firma, beğenme satın alanları etkileyecek bir işlev üzerinde çalışıyor.
Popüler uygulamalar üzerindeki ters mühendislik çalışmalarıyla ismini tanıtan Jane Manchun Wong, bu kez Instagram'daki bir değişikliği erkenden ortaya çıkardı. Keşfe göre Instagram, gönderilerde toplam beğenme sayısını takipçilerden ve herkesten gizleyecek bir işlevi deniyor. Bu bilgi, sadece gönderinin sahibine gösteriliyor.
Prototip aşamasındaki işlevin bir açıklaması da var:
"Takipçilerinizin paylaştığınız şeye odaklanmasını istiyoruz, gönderinin kaç beğenme aldığına değil. Bu test sırasında toplam beğenme sayısını sadece paylaşan kişi görecektir."
İşlev, gönderiyi beğenme işlevini elbette ortadan kaldırmıyor. Bununla birlikte işlevin tüm kullanıcılara ne zaman geleceği veya gelip gelmeyeceği belli değil. İşlev gerçekten de herkese açılırsa, firma sahte işlemleri bir kenara atıp, gerçek etkileşim için ciddi bir adım atmış olacak. Güvenlik skandallarıyla sürekli olarak gündeme gelen Facebook ve Instagram, böyle bir adımla giden itibarını belki bir miktar geri alabilir.
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