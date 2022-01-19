Logitech'ten Bulut Tabanlı Yazılımı Sync'e Güncelleme

Web kameraları, kulaklıklar ve Logi Dock ile uyum içinde çalışabilen Sync, home ofislerden kişisel çalışma alanlarına kadar uzanan geniş kullanım alanıyla kapsamlı cihaz yönetimi çözümleri sunuyor.
Logitech, günümüzde oldukça yaygınlaşan hibrit çalışma alanlarını geliştirmeye yönelik tasarladığı, cihaz yönetimi platformu olan Sync için yeni bir güncelleme yayınladı. Sync artık web kameraları, kulaklıklar ve bağlantı istasyonları gibi kişisel cihazları desteklerken, IT departmanlarının, konferans odalarını ve çalışma alanlarını tek bir bulut tabanlı ara birimden yönetmesini kolaylaştırıyor.
IT çalışanlarının yarısından fazlasının uzaktan çalıştığı, çalışanların %83'lük bir çoğunluğunun ise hibrit çalışma düzenini tercih ettiği günümüzde; hibrit çalışma üretkenliği ve çalışan memnuniyetini artıran bir iş modeli olarak öne çıkıyor. Ne var ki IT departmanında çalışan profesyoneller için uzaktan gelen destek talepleri, çalışanları uzaktan çalışma süreçleri konusunda eğitme ve ofiste yer alan cihazlar ile ofis dışı cihazların yönetimi ve bakımı için gereken bağlantının karşılanamaması gibi çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.
Logitech Türkiye Video Konferans Ürünleri Kategori Yöneticisi Kürşat Fatih Masatçı, "Pandemi dünya genelinde yüzbinlerce kurumun ve yaklaşık 100 milyon insanın çalışma biçimini derinden etkileyerek evden çalışma sistemine geçmesine sebep oldu. Bu köklü değişiklik sürecinde Logitech tüm imkanlarını kullanıcıların ve kurumların daha üretken ve verimli bir çalışma sistemine geçebilmesi için kullanarak pek çok yeni ürününü tanıttı. Sync yazılımı ise üretkenliğin ve verimliliğin önüne geçebilecek sorunları ortadan kaldırmak ve ofisteki çalışma ortamını evlere taşımayı amaçlayarak piyasaya sürüldü. Yeni sürümüyle güncellenen ve daha verimli bir yazılım haline gelen Sync, kurumların işlerini daha da kolaylaştırıyor." dedi.
Logitech Sync, IT departmanlarının çalışma alanlarında kullandığı tüm ekipmanlarını Logi Tune ile birlikte toplu bir şekilde kayıt altına almasını sağlarken, cihazların durumu hakkında görünürlük elde etmelerine yardımcı oluyor ve nihai kullanıcıların Logitech web kameralarını, kulaklıklarını ve Logi Dock'larını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. IT çalışanlarının yürüttüğü süreçleri önemli ölçüde kolaylaştıran Logitech Sync, farklı noktalarda çalışan ekiplerin desteklenmesi sürecinde yaşanan sorunları da ortadan kaldırıyor. Sync yazılımı sayesinde IT yöneticileri, web tabanlı tek bir platform aracılığıyla, şirketteki tüm aygıtların yazılımlarını güncelleyebilir, tüm video konferans odalarına ve benzer şekilde tüm kişisel cihazlara erişerek yeni özellikler ekleyebilir ve böylece yaşanan sorunlara fiziksel temas olmadan uzaktan, tek bir platformdan kontrol ederek büyümeden müdahale edebilir. Sync, Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet gibi en çok kullanılan bulut tabanlı görüntülü konferans platformları ile uyum içinde çalışıyor ve IT ekiplerinin tüm cihazlarında görünürlük elde etmelerini sağlıyor.
IT yöneticilerinin veriye dayalı ve çözüme yönelik kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla toplantı odasındaki doluluk oranı gibi önemli bilgiler sunan Logitech Sync, ofis ortamlarını en verimli şekilde düzenlemek isteyen kurumların; çalışma alanlarını görüntülü konferans yöntemlerine uygun olarak yeniden tasarlama, geniş alanları daha etkin kullanmak için küçültme ve verimsiz kullanılan alanları iptal etme kararlarını vermelerine yardımcı olacak bilgileri sunuyor.
Sync'in bireysel cihazlarınızı da yönetebilme özelliği, beta sürümü ile sunuldu ve tüm müşteriler için ücretsiz. Sync Portal aracılığı ile kademeli anonsa erken erişim talep edebilirsiniz.
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