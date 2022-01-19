Logitech'ten Bulut Tabanlı Yazılımı Sync'e Güncelleme

Logitech'in bulut tabanlı yazılımı Sync, kullanıcılarına, çalıştıkları her yerde gelişmiş cihaz yönetimi çözümleri sunmayı amaçlıyor.

Logitech, Bulut Tabanlı Yazılımı Sync'i Güncelledi

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