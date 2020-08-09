Logitech G, PC ve XBOX İçin Tasarlanan G923'ü Tanıttı

Yeni bir güç geri bildirim sistemine sahip olan Logitech G923 Yarış Direksiyonu, günümüz yarışçılarının ihtiyaç duyduğu gerçeklik ve performansı sunuyor. İşte Logitech G923 özellikleri!