Logitech McLaren G Challenge 2021 ile Yarış Heyecanı Başlıyor

Türkiye, dünyanın dört bir yanından yarış ve oyun tutkunlarını buluşturan Logitech McLaren G Challenge 2021'e katılıyor. McLaren'in motor sporları dünyasındaki zengin mirasını, Logitech G'nin espor ve oyun teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştiren Logitech McLaren G Challenge 2021, yarış severlere her zamanki gibi büyük bir heyecan vadediyor. Global turnuvada Türkiye'yi temsil edecek kişiyi seçmek için yapılacak eleme turlarına başvurular, 30 Kasım'da açıldı.
Yarış tutkunları için heyecan başlıyor
Yarışmaya başvurular, 30 Kasım - 7 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Yarışma, PC platformunda ''Assetto Corsa Competizione'' oyununa sahip olan tüm katılımcılara açık olacak. Katılımcılar ön eleme için, eRacing Academy tarafından açılacak Barcelona GP pistinde sıralama turu sunucusunda, McLaren 720s GT3 aracıyla zaman turlarını atacak. Yarışmacıların bu etkinlik süreci boyunca zamanlarının geçerli olabilmesi için Challonge sitesinde yer alan bu link üzerinden kayıt olmaları gerekecek. En hızlı zaman turunu atan ilk 20 kişi, 10-12 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek toplam 4 yarışlık mini şampiyonada yarışma hakkı kazanacak. En fazla şampiyona puanına sahip 1 kişi Türkiye'yi Logitech McLaren G Challenge 2021 finalinde temsil edecek. Yarışlar Twitch, Facebook ve YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Yarışmacıları birbirinden değerli ödüller bekliyor
Turnuva sonunda en iyi performansı sergileyen katılımcılardan birinci olan bin dolar, Logitech G oyuncu seti, G923 yarış direksiyonu ve sürpriz ödüller; ikinci Logitech G G29 Driving Force yarış direksiyonu; üçüncü ise Logitech G Pro X 7.1 kablolu oyun kulaklığı ile ödüllendirilecek.
Esporu desteklemeye devam ediyoruz
Yarış tutkunlarının heyecanla beklediği Logitech McLaren G Challenge 2021 ile katılımcıların hem eğlenceli vakit geçirip hem de birbirinden özel ödüllerin sahibi olabileceğine vurgu yapan Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Logitech G olarak esporun ve yarışmaların gelişmesi, yaygınlaşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği ve artık geleneksel hale gelen Logitech McLaren G Challenge 2021 mücadelesinde Türkiye'nin bir kez daha yer almasından son derece mutluyuz. Bu turnuvada simülasyon oyunlarına ilgi duyan kullanıcılar yarış tutkusunu doyasıya yaşarken kendi yeteneklerini de test edebilecek. Yarış oyunlarına ilgi duyan tüm kullanıcılarımızı bu adrenalin dolu etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
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