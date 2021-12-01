Tuz Tanesi Boyundaki Kamera, Boyundan Çok Büyük Çekimler Yapabiliyor...

Princeton Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 500.000 kat daha büyük bir lense sahip bir kamera gibi fotoğraflar üretebilen, sadece yarım milimetre genişliğinde bir kamera geliştirdi. Bu teknolojik atılım, tıbbi sorunları bulmak için veya son derece küçük robotlar için bir algılama cihazı olarak kullanılabilir.
Nature Communications'da yayınlanan bir makalede anlatılan kamera, metasurface adı verilen bir teknoloji sayesinde çalışıyor. Bu malzeme, her biri bir insan immün yetmezlik virüsü (HIV) partikülü boyutunda 1,6 milyon silindirik direk ile kaplı. Her direk optik bir anten olarak çalışıyor ve hassas bir tasarıma sahip. Bu sistem olmasaydı, kameranın bir nesneden yansıyan tüm ışığı doğru şekilde alması mümkün olmayacaktı.
Işık metasurface'a ulaştıktan sonra entegre bir optik yüzeye ulaşıyor ve daha sonra bir sinyal işleme algoritması ile işleniyor. Bu düzenin tamamı Neural Nano-Optics olarak biliniyor ve önceki son teknoloji ürünü mikro boyutlu kameralara göre önemli bir gelişimi gösteriyor.
Princeton'da yüksek lisans araştırmacısı olan ortak yazar Ethan Tseng yaptığı açıklamada, "Bu küçük mikro yapıları istediğinizi yapmak için tasarlamak ve yapılandırmak zor oldu" diyor ve ekliyor: "Geniş görüş alanı RGB görüntülerini yakalamaya yönelik bu özel görev için, daha önce milyonlarca nano yapının, işlem sonrası algoritmalarla birlikte nasıl birlikte tasarlanacağı belirsizdi."
Ekip şimdi kameranın hesaplama yeteneklerini genişletmeye çalışıyor. Görüntüyü daha iyi hale getirmenin yanı sıra, nesne algılama için sistemin yeteneklerin nasıl geliştirilebileceğini ve bunu tıp ve robotik için devrim niteliğinde bir araç haline getirebilecek diğer özellikleri araştırıyorlar...
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