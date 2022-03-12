Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Türkiye'de

Logitech'in tüm kullanıcılarını düşünerek, küçük-orta ve büyük el için farklı boyutlarda tasarladığı Yeni Signature M650 Kablosuz Mouse, solak kullanıcılara hitap eden modeliyle de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Mart ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulan, günlük iş deneyimini geliştirmek için tasarlanan kablosuz mouse, ''Akıllı Kaydırma Tekerleği'' özelliği, ''Sessiz Tıklama'' teknolojisi ve rahat çalışmaya imkan tanıyan kıvrımlı, konforlu tasarımıyla öne çıkıyor.
Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Yeni Signature M650 Kablosuz Mouse, akıllı kaydırma tekerleği ve sessiz tıklama teknolojisi gibi özellikleriyle kullanıcılara daha hızlı ve kolay çalışmanın anahtarını sunuyor. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla tasarlanan, kullanıcılarımızın elinin boyutuna ve tercihlerine uyum sağlayan yeni mouse'umuzun M650 modelini küçük-orta boyutlu eller için, M650 L'yi büyük boyutlu eller için ve M650 L Sol'u ise sol elini kullananlar için öneriyoruz." dedi.
Daha Akıllı Kaydırma, Daha Az Gürültü, Daha Fazla Odak
Signature M650'nin ''Akıllı Kaydırma Tekerleği'' özelliği, bir belge üzerinde çalışırken veya bir web sitesinde gezinirken çok daha kolay ve hızlı çalışmaya yardımcı oluyor. Küçük ve orta eller için tasarlanan Signature M650 M ve daha büyük boyutlu eller için tasarlanan Signature M650 L, Logitech M185 Mouse'a kıyasla tıklama gürültüsünü %90 oranında azaltan ''Sessiz Tıklama" teknolojisine sahip. Signature M650'nin bu özelliği online görüşmeler sırasında da kolaylık sağlıyor. Güçlü bir kablosuz bağlantıya sahip olan mouse, iki yıla kadar dayanan pil ömrü sunuyor.
Özelleştirilebilir Tuşlar
İki farklı boyutu ve solak kullanıcılar için tasarlanan seçeneği ile Signature M650, konforlu tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca rahat çalışmaya olanak tanıyor ve Logitech Options uygulaması aracılığıyla kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Mouse, yan düğmeleri, kullanıcıların geri/ileri veya kopyala/yapıştır gibi favori kısayollarına göre kolayca özelleştirilebiliyor. Açık gri, pembe ve grafit olmak üzere üç renk seçeneği bulunan mouse, Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile uyumlu çalışıyor.
Sürdürülebilir Tasarım
Logitech, tüketici elektroniği endüstrisinde sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileme azmine sahip olmakla birlikte çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına proaktif yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla, hammaddelerin tedarik edildiği andan kullanım ömrünün sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran Logitech, bu nedenle Signature M650'nin plastik parçalarının bir kısmı (grafit renkli ürünlerin%64'ü ve açık gri ve pembe renkli ürünlerin de %26'sı) geri dönüştürülmüş plastikten (PCR) üretti. Logitech'in PCR programı, markanın sürdürülebilir tasarım taahhüdünü ve malzemelere ikinci bir hayat vermek için inovatif çözümler üretme yeteneğini göstererek teknoloji sektörünün karbon etkisini azaltmaya yardımcı oluyor.
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