Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Türkiye'de

Logitech, küçük-orta ve büyük eli olan kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Yeni Signature M650 Kablosuz Mouse'unu Türkiye'de satışa sundu. Orta ve büyük olmak üzere iki boyutu olan mouse'un ayrıca sol el için özel bir model seçeneği de bulunuyor.

Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Türkiye'de

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Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Türkiye'de

 

 