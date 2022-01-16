Logitech, Video Konferans Sistemlerinde Çıtayı Yükseltiyor

Hayat kolaylaştıran teknolojileri ve yaratıcı tasarımlarıyla sektöre ilham veren Logitech, Microsoft Teams ve Zoom gibi günümüzün önde gelen video konferans platformlarıyla uyumlu çalışan yeni nesil ürünleri ve PC tabanlı çözüm portföyüyle video konferans sistemlerinde çıtayı daha da yükseltti. Logitech farklı ölçeklerdeki toplantı odaları için tasarladığı Rally Bar, Rally Bar Mini ve RoomMate modelleriyle iş dünyasında hız ve verimliliği yeni bir boyuta taşıyor.
Video konferans çözümleri günümüz iş dünyasında hemen her kurumun iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ederken, Logitech'in yeni nesil ürün portföyü, esnek toplantı odası çözümleri için yeni ürünler ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Orta büyüklükteki toplantı odaları için özel olarak tasarlanmış Logitech Rally Bar ve küçük odalar için tasarlanan Logitech Rally Bar Mini, sinema kalitesindeki görüntü ve canlı, net sesin dahil olduğu hepsi bir arada tasarımıyla toplantıları dönüştürüyor. Büyük toplantı odalarını tamamlayan yeni Logitech RoomMate ise kullanıcıların PC veya Mac olmadan, Logitech'in Rally Plus gibi kameralarında video konferans sistemini çalıştırmalarına olanak tanıyan özelliğiyle öne çıkıyor. Logitech'in yeni nesil video konferans çözümleri, kullanıcıların günümüzün karma ve hızla gelişen çalışma ortamlarında daha iyi toplantılar gerçekleştirmesi adına, video konferans ekipmanlarının kurulum, yönetim ve kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
Logitech'in yeni nesil video konferans çözümleriyle ilgili konuşan Logitech Türkiye Video Konferans Ürünleri Kategori Yöneticisi Kürşat Fatih Masatçı, "Logitech, kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak ve verimliliklerini artıracak çözümler sunmak adına sürekli kendini yeniliyor ve fark yaratan ürünler sunmaya devam ediyor. Rally Bar, Rally Bar Mini ve RoomMate ürünleri de kurumların ve çalışanların ihtiyaç duyduğu hız ve verimliliği artırmak için tasarlandı. Rally Bar ve Rally Bar Mini; üstün görüntü ve ses kalitesi, insan figürlerini algılayan ve iyileştiren yapay zeka teknolojisi ve toplantı odalarında dağınıklığı önleyen hepsi bir arada kablo yönetimi ile kurumların iş yapış biçimlerini olumlu anlamda etkiliyor ve bir üst noktaya taşıyor." dedi.
Logitech Rally Bar ve Rally Bar Mini'nin başlıca özellikleri:
- 4K'ya kadar çözünürlüğe sahip mükemmel mercekler: Herhangi biriyle herhangi bir yerden yüz yüze konuşuyormuş hissi veren, pürüzsüz motorlu PTZ kameraya ve yüksek çözünürlüklü mercek yapısına sahiptir.
- Yüksek ses kalitesi: Gelişmiş ses mühendisliği ile üretilen ultra düşük distorsiyonlu hoparlörler kristal netliğinde ses iletir ve odanın her köşesinde aynı kalitede ses aktarımı sağlar. Hüzmeleme teknolojisine sahip mikrofonlar her bir koltuktaki kişilerin seslerini olağanüstü konuşma netliğiyle alır, aktif konuşmacıya odaklanarak daha yüksek ve yumuşak sesleri otomatik olarak dengeler ve istenmeyen gürültüyü bastırır. Ayrıca, patentli bir titreşim önleyici süspansiyon sistemi, duvar, sehpa veya masalardan kaynaklı hoparlör titreşimlerini en aza indirir, böylece her iki yönde olağanüstü netlikte bir ses sağlanır.
- Çarpıcı tasarım: Rally Bar ve Rally Bar Mini, zarif, minimalist bir görünüm için şık ve yuvarlak kenarlara sahiptir. Hoparlörlerinde geri dönüştürülmüş polyester kumaş kullanılan cihazlar, modern toplantı odalarının estetiğini kusursuz bir şekilde tamamlamak için siyah veya beyaz renk versiyonlarıyla tasarlanmıştır.
- Yerleşik yapay zekâ ile süper akıllı: Yeni Bar serisi kameralar Logitech RightSense teknolojisi ve ikinci bir kamera olan AI Viewfinder ile donatılmıştır. Kamera insan figürlerini gerçek zamanlı algılar ve Logitech RightSight sayesinde otomatik çerçeveleme yaparken, PTZ kameranın kontrolünün hassasiyetini artırır.
- Kurulumu, yönetimi ve izlemesi son derece basit: Çok yönlü ve hepsi bir arada tasarımın ötesine geçen Rally Bar ve Rally Bar Mini, düşük karbon ayak izine, basit ve güvenli kurulum sağlayan olağanüstü kablo yönetimine ve esnek montaj seçeneklerine sahiptir. Kutudan çıkar çıkmaz dakikalar içinde kurulumu tamamlayabilir ve Logitech Sync veya tercih ettiğiniz cihaz yönetim merkezini kullanarak tek bir platformdan üzerinden kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, özellikle toplantı odası kapasitesinin önem kazandığı karma ofislerde, katılımcı sayma vb. ölçümlerle konferans odalarınızın nasıl kullanıldığına dair iç görüler edinebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın