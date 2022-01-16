Logitech, Video Konferans Sistemlerinde Çıtayı Yükseltiyor

Yeni nesil Rally Bar, Rally Bar Mini ve RoomMate hibrit iş süreçlerine farklı bir boyut kazandırıyor.

Logitech Video Konferansta Çıtayı Yükseltiyor

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