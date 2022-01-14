Sony Daha Fazla PS4 Üretmek İsterken, Microsoft Tam Tersini Yaptı!

Microsoft, Xbox Series X ve Series S üretimine odaklanmak için, önceki nesli temsil eden tüm Xbox One konsollarının üretimini resmi olarak durdurduğunu açıkladı. Xbox konsol ürün pazarlamasının kıdemli direktörü Cindy Walker, The Verge'e yaptığı açıklamada, Xbox One üretiminin aslında 2020'de sona erdiğini söyledi.
Microsoft'un Kasım 2020'de, Xbox Series X'i piyasaya sürmeden hemen önce, Xbox One X'i ve dijital Xbox One S'i durdurduğunu biliyorduk. Şimdiyse, tüm Xbox One modellerinin üretimden kaldırıldığını öğrenmiş olduk.
Microsoft'un eski konsol serisini durdurma kararı, Sony'nin PS4 stratejisinin tam tersi yönde. Sony, kısa süre önce yaptığı açıklamada PS5 konsollarına olan talebi dengelemek ve "oyuncuları PlayStation ekosisteminde tutmak" amacıyla PS4 üretimini durdurmayacağını söylemişti. Japon devinin, PS5 üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle PS4 üretmeye devam edeceği konuşuluyor.
Bloomberg'e göre Sony, PS4 birimlerinin üretimini durdurmak yerine, 2022'nin sonuna kadar PlayStation 4 konsolları üretmeye devam edecek. Önceki plan, üretimin 2021 sonunda bitirilmesi yönündeydi.
Sonuç olarak, bu yıl yaklaşık bir milyon adet PS4'ün mağaza raflarına çıkacağını söyleyebiliriz. Bu süre zarfında, PS4'ün karşısında bir Microsoft rakibi bulmamız biraz zor olacak. Ama PS5 üretiminde yaşanan sıkıntıların, Microsoft'un yeni nesil konsolları için bir avantaj olduğu da kesin. Zira Xbox Series X ve Series S'i bulmak, PS5'e oranla daha kolay.
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