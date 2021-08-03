Logitech Yeni Kulaklıklarını Duyurdu: Zone True Wiresless ve Zone Wired

Logitech, üç büyük video konferans platformu olan Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom tarafından onaylı Zone True Wireless ve Zone Wired'ı piyasaya sürmesiyle, profesyonellerin iş yaşamlarında çalışma arkadaşlarıyla tüm anlarda mükemmel ses kalitesiyle bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor.
Hibrit çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla ile birlikte, farklı çalışma alanlarından görüntülü toplantılara katılan çalışanlar için bağlantı kurmak daha da önemli hale geldi. Logitech Zone True Wireless kulakiçi kulaklık, iş profesyonellerinin ihtiyacına yönelik sunduğu güçlü ses ve incelikli tasarımıyla görüntülü konuşma ve toplantı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Birinci sınıf gürültü önleyici mikrofonu ve Active Noise Cancellation (Aktif Gürültü Önleme) özelliği ile donatılan Zone True Wireless, dikkat dağıtan ortamlarda bile toplantı aramalarında çok net ses kalitesi sağlıyor. Zone True Wireless kulaklık, minimalist ve modern tasarımının yanı sıra şık bir görünüm ve video konferans aramalarında yüksek kalitede bir ses sunuyor.
Logitech Video Konferans Sistemleri Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Wharton, "Kullanıcılar, halihazırda pazarda yer alan video konferans çözümleri ve ürünleri arasında tercih yaparken tasarım olarak estetik olmayan geleneksel kulaklıklar ile ses kalitesi konusunda yetersiz performans gösteren ürünlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Zone True Wireless ve Zone Wired Earbuds, tasarımdan ve ses kalitesinden ödün vermeden; görüntülü konferans aramalarında iyi görünmek isteyenlere, alanında en iyi video platformları tarafından onaylanan, sınıfının en iyi ses kalitesine sahip donanımıyla üstün performans sunuyor." dedi.
Alanında öne çıkan ürünlere oranla iki kat pil ömrüne sahip olan Zone True Wireless, Bluetooth bağlantısı ve USB alıcısı sayesinde hem akıllı telefonlardan hem de bilgisayarlardan güvenilir şekilde bağlantı sağlayarak, kullanıcıların görüntülü toplantılara ve telefon görüşmelerine zahmetsizce katılmalarına ve iki cihaz arasında kolaylıkla geçiş yapmalarına imkan tanıyor. Zone True Wireless, görüntülü toplantılarda üstün performansıyla kullanıcılara eşlik ederken, önde gelen video konferans platformları tarafından sağlanan sertifikalar ile daha kaliteli bir ses imkanı sağlıyor. IT çalışanlarının profesyonel yaşamlarını kolaylaştıran kulaklık, IT ekosisteminde yer alan cihazlar arasında güvenilir performansla çalışıyor.
Kulak yapısı dikkate alınarak özenle tasarlanan başlıklara, cihazlar arasında kolayca geçişe olanak tanıyan bağlantı sistemine ve her aramada mükemmel netlik sağlayan donanıma sahip Zone True Wireless, Graphite ve Rose olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulacak. Logitech ayırca profesyonel düzeyde çalışmaya olanak tanıyan, kulağa takılır takılmaz kolayca çalışmaya başlayan ve kablolu ürünleri tercih edenler için de ayrıca Zone Wired Earbuds'ı da piyasaya sürüyor. Zone Wired Earbuds, USB-C, USB-A ve 3,5 mm bağlayıcıları sayesinde iş profesyonellerine ister evde ister ofiste, görüntülü toplantılara kolaylıkla katılmalarına yardımcı oluyor.
Logitech True Wireless ve Zone Wired olarak önümüzdeki aylarda Türkiye'de de satışa sunulacak. Zone True Wireless Kulaklığın Rose rengi başlangıçta yalnızca Logitech.com'da yer alacak.
Önerilen satış fiyatı ve tarihi:
Zone True Wireless, 349USD + KDV, Kasım 2021
Zone Wired, 119USD + KDV, Eylül 2021
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