Logitech, Yeni "Sessiz Tıklama" Teknolojili Klavye ve Fare Setini Tanıttı

Logitech, en çok tercih edilen klavye ve mouse kombinasyonu MK270'e göre sesi %90 azaltılmış olan, ''Sessiz Tıklama'' teknolojisine sahip, yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Setini duyurdu. Dayanıklı ve konforlu yapısıyla dikkat çeken, grafit ve beyaz renk seçenekleri bulunan klavye & mouse seti, yeni ''Sessiz Tıklama'' özelliğiyle sessiz bir deneyim vadediyor.
Yeni seriyle ilgili açıklamalar yapan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "İster evde ister ofiste çalışın, yaratıcılığa, öğrenmeye ve üretkenliğe en büyük zararlardan birisi gürültüdür. Yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Setindeki Sessiz Tıklama teknolojimiz, odağınızı işinize çevirmenizi sağlıyor ve sizi çevredeki dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzaklaştırıyor. Yeni sessiz kombinasyon sayesinde en çok satan klavye ve mouse setinin tanıdık rahatlığını ve hissini en sessiz şekilde yaşayacaksınız! "diyor.
Sıvıya karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olan klavye, uzun süre kullanım vadederken, 36 aya kadar pil ömrü sağlıyor. Sağlam ayaklara sahip klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Rahat ve kompakt mouse'un yumuşak kaydırma tekerleği ise bu sessiz deneyimi tamamlıyor.
Mouse, 18 aylık pil ömrünün yanı sıra üzerinde açma ve kapama tuşları bulunduruyor. Logitech'in küçük, tak ve unut kablosuz alıcısı ile 10 metreye kadar güçlü, kablosuz bağlantı sağlıyor.
MK295 için tavsiye edilen satış fiyatı: 269 TL.
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