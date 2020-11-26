LOL mobile ne zaman çıkacak? Oyunseverlerin gözü o tarihte

Dünyanın en sevilen oyunlarından birisi de LOL (League of Legends). LOL'ün mobil oyunu olan Wild Rift'in ne zaman çıkacağı merak konusu. Beta sürümüyle oyunseveleri selamlayacak olan Wild Rift'de sınır sayıda oyuncu bulunacak. Peki LOL mobile ne zaman çıkacak?