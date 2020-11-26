LOL mobile ne zaman çıkacak? Oyunseverlerin gözü o tarihte

LOL (League of Legends), 2009 yılında ilk çıkışını yapsa da esas popülerliğini 2012 yılı ve sonrasında kazandı. Sahip olduğu onlarca karakterler ile insanları her açıdan uygun olarak yakalamayı başardı ve halen hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi bulunuyor.
2020'nin en gözde ve en çok beklenen oyunu LoL Mobile (LoL: Wild Rift) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. League of Legends: Wild Rift adı ile çıkması beklenen bu mobil oyun ilk olarak beta ve test versiyonları ile duyurulacak.
Beta sürümüyle oyunseverlerin karşısına çıkacak olan Wild Rift'de sınır sayıda oyuncu yer alacak. Fakat ilerleyen süreçte yeni şampiyonlar oyunun arenasında yer alacak. Wild Rift kapalı betasını Filipinler, Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayland'a ek olarak Japonya ve Güney Kore'ye genişletti.
LOL MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?
League of Legends: Wild Rift Türkiye resmi twitter hesabından çıkış tarihini duyurdu. Açıklamada "Açık beta 7 Aralık'ta Vietnam, Okyanusya ve Tayvan'da. Ardından 10 Aralık günü Türkiye, Avrupa, Rusya ve CIS, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya geliyor! İşte bu!" ifadelerine yer verildi.
Açık beta 7 Aralık'ta Vietnam, Okyanusya ve Tayvan'da. Ardından 10 Aralık günü Türkiye, Avrupa, Rusya ve CIS, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya geliyor! İşte bu! #VadiYakında #WildRift #LeagueOfLegends pic.twitter.com/NWzWVZM2Wy— League of Legends: Wild Rift Türkiye (@wildriftTR) November 18, 2020
LOL MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Riot Games'in belirttiğine göre Android'de Samsung Galaxy A7'ye denk bir uyumluluk yakalamayı amaçlıyorlar: 1 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 410 işlemci ve Adreno 306 GPU.
iOS cihazlarda ise Wild Rift'in iPhone 5S ve üzeri modellerde çalışmasını hedefliyorlar.
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