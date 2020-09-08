Elon Musk, Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili ID.3'i test etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, Volkswagen'in ilk ana akım elektrikli otomobili olacak ID.3 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Musk, Braunschweig Havalaanı'nda ID.3 isimli model ile test sürüşüne çıktı...