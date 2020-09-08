Elon Musk, Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili ID.3'i test etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, Volkswagen'in ilk ana akım elektrikli otomobili olacak ID.3 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Musk, Braunschweig Havalaanı'nda ID.3 isimli model ile test sürüşüne çıktı...

Elon Musk, Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili ID.3'i test etti

Son birkaç yıldır elektrikli otomobil dendiğinde akla ilk gelen şirket olan Tesla ve şirketin CEO'su Elon Musk, Almanya'yı ziyaret etti. Musk, Volkswagen'in ilk ana akım elektrikli otomobili olacak ID.3 ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Braunschweig Havalaanı'nda VolkswagenCEO'su Herbert Diess ile bir araya gelen Musk burada ID.3 isimli model ile test sürüşüne çıktı.

Volkswagen yönetiminin en üst isimlerinden Herbert Diess, Elon Musk ile gerçekleştirdiği test sürüşe ait görüntüleri kısa bir videoda bir araya getirdi ve LinkedIn profilinde paylaştı.

"SADECE İVMESİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Alman otomotiv devinin MEB platformundaki ilk elektrikli otomobili olacak olan ID.3 ile kısa bir test sürüşü gerçekleştiren Musk, ID.3'ün direksiyonunu sportif olmayan bir araca göre oldukça beğendi. Bununla birlikte Diess'in bu aracın bir ana akım otomobil olduğunu söyleyerek Elon Musk'ın beklentilerini düşürmeye çalışsa da, Musk'ın "Sadece ivmesini görmek istiyorum" diyerek ID.3'ü zorladığı görüldü.

Videonun altına açıklama ekleyen Herbert Diess, Elon Musk'a ziyareti için teşekkür etti. Musk'ın ID.3'ün yüksek hızlarda ulaştığı torku eleştirdiğini aktaran Deiss, "Bu bir spor araba değil. Bunun için Porsche Taycan'ı denemelisin." ifadelerini ekledi.

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