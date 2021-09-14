M1 İşlemcili Mac'lerde Windows 11 Çalıştırmayı Hayal Edenlere Kötü Haber...

Windows 11'in final sürümüne bir aydan az bir süre kalmışken Microsoft, yaklaşmakta olan işletim sistemini Parallels Desktop gibi bir sanal makine (VM) yazılımında çalıştırmayı "desteklenen bir senaryo" olarak görmediğini doğruladı. Açıklama, Parallels Desktop 17'de Windows 11'in bir önizleme yapısını çalıştırmaya çalışırken sorunlarla karşılaşan ve donanım uyumsuzluğu yaşadığını bildiren The Register'a yapıldı.
Bir Microsoft sözcüsü, şirketin yaklaşmakta olan işletim sisteminin Apple M1 tabanlı bilgisayarlarda, hatta VM yazılımında bile çalıştırmanın desteklenmediğini söyledi. Bir M1 Mac bilgisayarda Windows 10'un iyi bir performans gösterdiği düşünüldüğünde, bu açıklama biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
Windows Insiders, Dev ve Beta kanalları aracılığıyla yeni yapılar almaya devam etse bile, Windows 11 resmi olarak 5 Ekim 2021'de yayınlanacak. Final sürümün yayınlanmasına bir aydan kısa bir süre kala bile, Windows Insider derlemelerinde, kaybolan görev çubukları ve işlevsel olmayan Başlat Menüleri dahil olmak üzere, bir dizi dikkat çekici hatayla ilgili raporlar geliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın