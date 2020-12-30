Mac İçin Logitech Aksesuarları

Logitech, Mac kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran ürün ve teknolojiler geliştirerek potansiyellerini en yüksek seviyede ortaya çıkarmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Mac için Logitech aksesuarları kullanımı basit ve estetik şekilde tasarlanırken, Apple deneyimini tamamlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu deneyimi ileri taşıyor. Birlikte daha verimli olan ekipmanlar MX Master 3 Kablosuz Mouse ve MX Keys Klavye, mouse ve klavye setine estetik dokunuş getiren MK470 Kablosuz Klavye & Mouse Seti ve M350 Pebble Kablosuz Mouse, iş akışını ve çalışma alanını geliştiren yeni MX Anywhere 3 ve sunum performansı artıran Spotlight Sunum Kumandası aksesuarları Mac ile uyumludur.
Birlikte Daha Verimli Ekipmanlar : MX Master 3 Kablosuz Mouse ve MX Keys Klavye
Logitech MX Master 3 ve MX Keys, Windows, Mac ve en popüler Linux versiyonlarıyla tam uyum içinde çalışıyor. Mouse ve klavye, aynı anda üç adede kadar Windows veya Mac bilgisayar arasında kolayca ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı ve kontrol etmeyi sağlayan Logitech Flow teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, bilgisayarlar ve işletim sistemleri arasında içerik, resim ve belgeleri kopyalayıp yapıştırmaya olanak tanıyor. Kullanımda devamlılığı sağlamak için tasarlanan Logitech MX Master 3 ve Logitech MX Keys'in her biri, USB-C hızlı şarj ve birinci sınıf tasarımla modern bir masanın tamamlayıcısı rolünü üstleniyorlar.
Mouse ve klavyeye estetik dokunuş: MK470 Kablosuz Klavye & Mouse Seti ve M350 Pebble Kablosuz Mouse
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi ciddi oranda azaltılmış olan Logitech MK470 Kablosuz Klavye & Mouse Seti ve M350, daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470'in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip. Modern ve Apple renk trendlerine uygun olarak tasarlanmış MK470 ve Pebble, Mac ile görüntü uyumunu mükemmel bir seviyeye taşıyor.
İş Akışını ve Çalışma Alanını Geliştiren Yeni Mouse : MX Anywhere 3
Mac uyumlu kolay taşınabilir mouse, cam dahil olmak üzere hemen hemen her yüzeyde çalışılabilecek şekilde tasarlandı. Yeni nesil Manyetik Hızlanmalı (MagSpeed) kaydırma tekerleğine sahip MX Anywhere 3, saniyede 1000 satır kaydıracak kadar hızlı ve sessizdir. Hasas ve hiper hızlı mod arasında otomatik geçiş yaparak kompakt bir mouse'un sunabileceği en yüksek hassasiyeti sunar. MX Anywhere 3, özelleştirilerek, spesifik iş akışı için her eylemi yapılandırmayı ve önceden tanımlanmış yapılandırmalar sayesinde daha hızlı çalışmayı sağlıyor. Logitech MX Anywhere 3, Windows, iOS, MacOS, iPadOS, Chrome ve Linux gibi tüm işletim sistemleri ile tam uyum içinde çalışıyor. Yer kaplamayan tasarımı ve kolay taşınabilir olması MX Anywhere 3'ün her ortamda kullanılmasına imkan tanıyor.
Sunum performansı artıran kumanda: Spotlight Sunum Kumandası
Sunum kontrolünde belirli standartlar sunan slaytlar arasında rahatça gezinmeye
imkân veren Logitech Spotlight Sunum Kumandası, ekrandan 30 metre uzaklıkta dahi çalışıyor. Geleneksel slayt atlatma araçları veya lazer ışıklarından farklı olarak, konuşmacının iyi bir performans göstermesini sağlıyor. Gelişmiş işaretleme sistemine sahip uzaktan kumanda, anlatılmak isteneni daha iyi vurgulamaya, ekrandaki içeriği büyütme imkân sağlarken, videoları oynatmak ve bağlantıları açmak için de kullanılıyor. Logitech Spotlight, USB alıcısı veya Bluetooth Smart teknolojisiyle anında bağlanıyor. Çoğu cihazda tak-çalıştır olarak kullanılabilen uzaktan kumanda, tüm popüler sunum uygulamalarıyla uyum sağlıyor. Akıllı şarj olma özellikleriyle ön plana çıkan ürün 1 dakika şarj edildiğinde 3 saat aralıksız kullanılabiliyor.
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