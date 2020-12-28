Priz Şeklinde Yeni Erişim Noktası

Kolay kurulup yönetilen ve uygun maliyetli kurumsal ağ ürünleriyle işletmelere seçenek sunan TP-Link®, duvar tipi yeni erişim noktasını (access point) satışa sundu. EAP230-Wall model adlı ürün, priz şeklindeki ince ve şık tasarımı ile her yere kolayca monte edilebiliyor. Özellikle bol odaya sahip otel, öğrenci yurdu, ofis gibi işletmeler için çok uygun bir Wi-Fi çözümü olan EAP230-Wall, her odaya özel güçlü ve yüksek hızlı Wi-Fi ağı oluşturmayı sağlıyor.
Birden fazla kullanıcının aynı anda ağa bağlanabilmesini sağlayan ürün, 802.11ac Wave 2 teknolojisine sahip ve 1200 Mbps'ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği de bulunan ürün, bu sayede hem birden çok kullanıcıya destek veriyor hem de yüksek hız gerektiren uygulamaları sorunsuzca çalıştırabiliyor. Kablosuz bağlantı desteğinin yanı sıra ürün üzerinde yer alan bir adet Gigabit Ethernet girişi sayesinde yüksek hızlı kablolu bağlantı da yapılabiliyor.
Kolay kurulum, her yerden kolay yönetim...
EAP230-Wall erişim noktası, her yere kolayca monte edilebiliyor. Kurulum kolaylığı sayesinde işletmelere zamandan tasarruf sağlayan ürün, aynı zamanda PoE (Power over Ethernet) özelliği ile kurulum maliyetinde de avantaj sunuyor. Elektrik kablosu çekmeye gerek kalmadan, Ethernet üzerinden güç alarak çalışabilen ürün hem elektrik hattı aranmadan her yere monte edilebiliyor hem de kablo çekme masrafından işletmeleri kurtarıyor.
Ürünün yönetimi de çok rahat. TP-Link'in kurumsal ağ ürünlerinin tümünü (erişim noktaları, ağ anahtarları, yönlendiriciler, ağ geçitleri) tek bir platformdan yönetmeyi sağlayan Omada SDN destekli olan EAP230-Wall, bulut üzerinden her yerden, her zaman yönetilebiliyor. Uygun fiyata sahip olan ve yüzde yüz bulut desteği olan Omada SDN ile tüm ağın yönetimi, verimliliği ve güvenliği kontrol edilebiliyor.
Ücretsiz olan ve iOS ve Android destekli Omada uygulaması ile ise hem cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor hem de akıllı telefonlardan ya da tablet bilgisayarlardan ağ ayarları yapılandırılabiliyor, ağ durumu izlenebiliyor ve istemciler yönetilebiliyor.
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Güçlü güvenlik özellikleriyle de donatılmış olan ürün, işletmelere çoklu kimlik doğrulama seçenekleriyle misafir ağı oluşturma olanağı sunuyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 130 USD (KDV dahil).
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