Priz Şeklinde Yeni Erişim Noktası

TP-Link, otel, yurt, ofis gibi çok odalı işletmeler için her odaya monte edilen yeni duvar tipi erişim noktasını satışa sundu. EAP230-Wall model ürün, hızlı ve güçlü bir Wi-Fi ağı oluşturuyor ve Omada SDN yazılımı sayesinde buluttan yönetilebiliyor.