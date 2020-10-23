Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı açıklandı! İşte fiyatı, özellikleri

Hafif bir makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Seat Ateca, her ne kadar ufak tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıksa da önemli teknik yenilikler barındırıyor. Makyaj operasyonu sonrası Tarraco'ya benzeyen 2020 Seat Ateca'nın Türkiye fiyatı da açıklandı.
2020 SEAT ATECA TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
2020 Seat Ateca, 349 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye'de otomobil severler ile buluşuyor.
2020 SEAT ATECA TÜRKİYE'DEKİ YENİLİKLER NELER?
Sürüş koşullarına göre sadece iki silindirle çalışabilen motor, standart olarak DSG şanzımanla kombine edilmiş. Makyajlı Ateca'nın donanım seviyeleri ise Xperience ve FR olarak sıralanıyor.
2020 Seat Ateca, Türkiye'de yalnızca 150 beygirlik 1.5 litre EcoTSI motorla tercih edilebiliyor.
Makyajlı Seat Ateca'da 18 inç alaşımlı jantlar, LED sinyal lambaları (arkadakiler dinamik), mercekli Full LED ön farlar, LED arka stoplar, 'Hola' karşılama ışığı, arka park sensörü, çift bölgeli otomatik klima, renkli yol bilgisayarı, 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, ön/arka USB-C çıkışları, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve hız sabitleme sistemi gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.
Güvenlik tarafında ise şehir içi acil frenleme fonksiyonuna sahip ön bölge asistanı, ikincil çarpışma freni ve sürücü yorgunluk tespiti gibi standart özellikler bulunuyor.
Adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve çarpışma öncesi asistanı gibi özellikler ise İleri Sürüş Destek Paketi kapsamında ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor.
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