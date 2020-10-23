Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı açıklandı! İşte fiyatı, özellikleri

Seat'ın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en başarılı SUV olan Ateca yenilenen tasarımı ve teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını arttırdı. Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı da belli oldu...