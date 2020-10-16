2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı! İşte makyajlı son hali...

Mitsubishi, geçen ay resmi teaser görseli yayınlanan, üzerinde oldukça çalıştığı makyajlı Eclipse Cross modelini görücüye çıkardı. Mitsubishi'ye göre araç kusurlarından arındırıldı. Peki 2021 Mitsubishi Eclipse Cross'ta neler değişti, ne zaman çıkıyor?
2021 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Motor1 Türkiye'nin haberine göre 2021 Eclipse Cross ilk olarak kasım ayında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarında satışa sunulacak.
Araç, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya giriş yapacak. Ancak otomobilin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
İŞTE MAKYAJLI 2021 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
- Mitsubishi, estetik operasyonu ile ızgarayı karartmayı ve yeni bir ön tampon koruyucu kullanmayı tercih etmiş.
- Aracın arka tarafında da ışıklandırmalar ve camlar olmak üzere hissedilir geliştirmeler kullanıcıları bekliyor. Yerleştirilen yeni LED stop lambalarının Volvo XC40'ı andırıyor.
- Kabinde ise siyah ve gümüş renkli parçalar ile canlandırılmış.
- 163 bg güç üreten dört silindirli 1.5 MiVEC motordan gücünü alan 2021 Mitsubishi Eclipse Cross, bazı pazarlarda plug-in hibrit versiyon ile de satışa çıkacak.
MAKYAJLI 2021 MITSUBISHI ECLİPSE CROSS FİYATI BELLİ Mİ?
2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un fiyatları da önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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