Mark Zuckerberg, 2 Küçük Kızına, 3 Yaşından Beri Kodlama Öğretiyormuş!

Mark Zuckerberg'in, küçük kızlarına üç yaşından beri kodlama öğrettiği ortaya çıktı. Ayrıca Facebook CEO'sunun kızlarının sosyal medya kullanmasının yasak olduğu da ilginç detaylar arasında...