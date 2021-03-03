Perseverance Aracının Mars Yüzeyindeki Görüntüsü Böyle Fotoğraflandı

Mars'a inen Perseverance'ın Mars'ta çektiği pek çok fotoğrafı geçtiğimiz günlerde gördük. Ama bu kez karşımızda, Mars üzerindeki Perseverance aracının, yörüngeden çekilen kendi fotoğrafları duruyor.