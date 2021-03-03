Perseverance Aracının Mars Yüzeyindeki Görüntüsü Böyle Fotoğraflandı

Mars'a inen Perseverance'ın Mars'ta çektiği pek çok fotoğrafı geçtiğimiz günlerde gördük. Ama bu kez karşımızda, Mars üzerindeki Perseverance aracının, yörüngeden çekilen kendi fotoğrafları duruyor.

Bu kez Perseverance'ın fotoğrafı çekildi

Neredeyse iki hafta önce, NASA'nın Mars 2020 Perseverance yüzey araştırma aracı yedi aylık bir yolculuğun ardından Mars'a indi. Görev ekibi, Jezero Krateri'nin içinden bazı inanılmaz fotoğraflar elde etti. Yakında daha fazlası da gelecek gibi görünüyor.

Ama bu kez Perseverance'nin çektiği görüntüler ile değil, doğrudan Perseverance'nin görüntüleri ile karşı karşıyayız. Mars yörüngesindeki Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uydusu üzerindeki yüksek çözünürlüklü HiRISE kamerası sayesinde, Perseverance'nin Mars üzerindeki görüntüsü  elde edildi.

Yüzey araştırma aracı gezegenin zemininde dolaşmaya başladığında, iniş unsurlarının geri kalanı yavaşça tozla kaplanacak ve sonunda tamamen kaybolacak. HiRISE bu değişiklikleri izlemeye ve fotoğraflarını çekmeye devam edecek.

Görev, Mars'ın zayıf atmosferini incelemeyi ve daha nadir bileşenlerini daha iyi anlamayı hedefliyor. Kızıl Gezegen'in havasındaki eser miktarda bulunan gazların tespiti Mars'ı çözmeye çalışan eski ve yeni birkaç görevden birini oluşturuyor. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Need for Speed İptal mi Ediliyor? Yeni Gelişmeler ve Açıklamalar İçeride...
"Twitter'ın Clubhouse'u" Spaces Android'e de Geliyor
İnternette "Savaş Çıkartan" Alan Adları ve Şaşırtıcı Hikayeleri
Akıllı Uyku Kulaklığı Amazfit ZenBuds ile Tanışın. İşte Özellikleri!
Internet Explorer 11'den Vazgeçmeniz İçin Bir Neden de Google'dan Geldi

 

 