Perseverance Aracının Mars Yüzeyindeki Görüntüsü Böyle Fotoğraflandı

Neredeyse iki hafta önce, NASA'nın Mars 2020 Perseverance yüzey araştırma aracı yedi aylık bir yolculuğun ardından Mars'a indi. Görev ekibi, Jezero Krateri'nin içinden bazı inanılmaz fotoğraflar elde etti. Yakında daha fazlası da gelecek gibi görünüyor.
Ama bu kez Perseverance'nin çektiği görüntüler ile değil, doğrudan Perseverance'nin görüntüleri ile karşı karşıyayız. Mars yörüngesindeki Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uydusu üzerindeki yüksek çözünürlüklü HiRISE kamerası sayesinde, Perseverance'nin Mars üzerindeki görüntüsü elde edildi.
Yüzey araştırma aracı gezegenin zemininde dolaşmaya başladığında, iniş unsurlarının geri kalanı yavaşça tozla kaplanacak ve sonunda tamamen kaybolacak. HiRISE bu değişiklikleri izlemeye ve fotoğraflarını çekmeye devam edecek.
Görev, Mars'ın zayıf atmosferini incelemeyi ve daha nadir bileşenlerini daha iyi anlamayı hedefliyor. Kızıl Gezegen'in havasındaki eser miktarda bulunan gazların tespiti Mars'ı çözmeye çalışan eski ve yeni birkaç görevden birini oluşturuyor.
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