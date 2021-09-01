Mars'a Gitmek İçin En İyi ve En Uygun Zaman, Ne Zaman?

İnsanlık, Mars'ı şahsen ziyaret etme fikri konusunda son derece ısrarcı. Ancak oraya ulaşmak için uzun süreli uzay uçuşları sırasında tehlikeli radyasyon sorunu ile başa çıkmamız gerekiyor. Bilim insanları, Kızıl Gezegene bir yolculukta beyin hasarı, gastrointestinal sorunlar ve kanser hakkında endişelerini dile getiriyorlar. Ama sonuç olarak, tüm bunlar kulağa oldukça kötü gelse de, bu yolculuğu gerçekleştirmek imkansız değil.
Yeni bir çalışmada bu sorunlarla başa çıkmak için bazı öneriler veriliyor ve seyahat için stratejik olarak en iyi zamanı seçmek bu çözümün önemli bir kısmı gibi görünüyor.
Space Weather dergisinde bu ay yayınlanan makale, "Bu çalışma, uzay radyasyonunun katı sınırlamalar getirmesine ve Mars'a insan görevi için teknolojik zorluklar ortaya koymasına rağmen, böyle bir görevin hala uygulanabilir olduğunu gösteriyor" diyor ve Mars'a seyahat etmek için en uygun zamana işaret eden simülasyonları kapsıyor.
Makale, iki ana tehlikeli parçacık radyasyonu türünü belirtiyor: Güneş'imizden gelen güneş enerjili parçacıklar (SEP) ve güneş sisteminin dışından gelen galaktik kozmik ışınlar (GCR). Araştırmacılar, güneş maksimumu olarak bilinen bir zamanın – yani güneşimizin en yüksek aktivite seviyesinde olduğu zamanı – insanların Mars'a gitmesi için ideal bir zaman olduğuna işaret ediyor.
UCLA Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bilim insanlarının hesaplamaları, Mars'a bağlı bir uzay aracını güneşten gelen enerjik parçacıklardan korumanın mümkün olacağını gösteriyor, çünkü güneş maksimumu sırasında uzak galaksilerden gelen en tehlikeli ve enerjik parçacıklar, artan güneş aktivitesi tarafından saptırılıyor" dedi.
Uzay aracı tasarımcılarının astronotları SEP'ten korumaya odaklanması gerekecek, ancak güneş maksimumu sırasında GCR'nin verebileceği zararın etkisi azalmış olacaktır. Ekip ayrıca, Mars gidiş-dönüş yolculuğunu dört yıldan daha kısa bir sürede tutmayı tavsiye ediyor, ancak çalışma, bunun yeni koruyucu materyallerin geliştirilmesine bağlı olarak değişebileceğini kabul ediyor.
Mars'a seyahat süresi değişebilir ancak 2030'ların ortalarında ve 2050'de, güneş maksimumu ile daha kısa Mars yolculuğu dönemlerinin çakışacağı birkaç önemli zaman var. Bu özel anlar, Mars'a yapılacak seyahatlerin planlanması için büyük önem taşıyor.
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