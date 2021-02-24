Mars'a İnişte Kullanılan Paraşütte Gizli Bir Mesaj Olduğu Ortaya Çıktı

Perseverance'ın Mars yüzeyine inerken kullandığı 21 metrelik paraşütün bu fotoğrafında gizli bir mesaj olduğu iddia ediliyordu; NASA da bunu doğruladı...

Perseverance'ın paraşütünde gizli mesaj

İnternet dedektifleri, Perseverance gezgininin geçen hafta Mars'a inmesine yardımcı olan paraşütte gizli bir mesaj olduğunu fark etti. Bunun uydurma olduğunu düşünüyorsanız düşünmeyin, zira NASA da bu iddiayı onayladı. Ayrıca mesaj, çok bilinen bir NASA sloganından oluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş yapan NASA'nın Perseverance uzay aracının fotoğraflarını inceleyen çeşitli Reddit ve Twitter kullanıcıları, paraşüt üzerindeki kırmızı ve beyaz desende kodlanmış bir şekilde "Güçlü şeylere cesaret et" (Dare mighty things) yazdığını söyledi.

Guardian'ın haberine göre, geçen hafta gerçekleşen canlı yayın sırasında bir NASA yorumcusu şunları söyledi: "Bazen başkalarının bulması için mesajlar bırakıyoruz". İşte o başkaları, bırakılan bu mesajı bulmuş gibi görünüyor. Başlangıçta insanlar simetrik olmadığı için paraşütteki desenin bilerek o şekilde hazırlanmış olduğunu düşündüler. Daha yakından incelendiğinde, kırmızı 1'i ve beyaz 0'ı temsil ediyorsa, desende görülen üç eş merkezli dairede "Güçlü şeylere cesaret et" yazıyor.

Meraklı internet kullanıcıları bu mesajı 1'ler ve 0'larla bilgisayarlarda karakterleri temsil eden ASCII kodlarını kullanarak ortaya çıkardı. Örneğin ikili sistemde yedi beyaz, bir kırmızı, iki beyaz desen ikili düzende 0000000100'e karşılık geliyor. Bu da onluk sistemde 4 demek. 64 eklediğimizde 68 yani D harfinin ASCII kodunu elde ediyoruz (Dare kelimesinin birinci harfi).

Bu ifade, Mars keşif görevini yöneten NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından bir slogan olarak kullanılıyor ve tesisteki görev kontrol odasının duvarlarında yazıyor. 2011'de Mars'a gönderilen Curiosity yüzey araştırma aracının tanıtım videolarında da kullanılmıştı.

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