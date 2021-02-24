Mars'a İnişte Kullanılan Paraşütte Gizli Bir Mesaj Olduğu Ortaya Çıktı

Perseverance'ın Mars yüzeyine inerken kullandığı 21 metrelik paraşütün bu fotoğrafında gizli bir mesaj olduğu iddia ediliyordu; NASA da bunu doğruladı...