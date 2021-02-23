Netflix Sizin İçin İndiriyor: Netflix'ten "Sizin İçin İndirilenler" Geldi

Netflix'ten bir yeni özellik daha: Netflix'in yeni mobil özelliği ile beraber size tavsiye edilen dizi ve filmler otomatik olarak "Sizin için İndiriliyor."

23 Şubat 2021 17:00

Levent Öztürk