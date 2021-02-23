Netflix Sizin İçin İndiriyor: Netflix'ten "Sizin İçin İndirilenler" Geldi

Netflix'ten bir yeni özellik daha: Netflix'in yeni mobil özelliği ile beraber size tavsiye edilen dizi ve filmler otomatik olarak "Sizin için İndiriliyor."

  • Levent Öztürk
Netflix "Sizin için İndiriyor"
Netflix

Netflix mobil uygulaması için "Sizin için İndirilenler" (Download for You) adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu. Netflix, 2018 yılının yazında akıllı indirmeleri sunmuştu ve bu özellik, kullanıcının izlediği dizilerin yeni bölümlerini gerektiğinde çevrimdışı (offline) izlemek için otomatik olarak indiriyordu. Sizin için İndirilenler de bu özelliğin bir uzantısı olarak görülüyor ve izlemekte olduğunuz dizilerin yeni bölümleri yerine, tercihlerinizi temel alarak yeni diziler ve filmler indiriyor.

Bu özellik varsayılan olarak kapalı ve Netflix uygulamasının İndirilenler sekmesinden açmanız gerekiyor. Özelliği açtıktan sonra da 1GB, 3GB veya 5GB olarak otomatik olarak indirilecek içeriğin toplam boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ve Netflix size bu boyutun tahmini bir süresini belirtiyor.

Netflix (mobil ekran görüntüsü)

İzin verilen depolamanın boyutunu daha sonra da ayarlayabiliyorsunuz ve bu özellik, Netflix hesabınızdaki her profil için farklı bir depolama ayarlamanıza imkan tanıyor. Ayarlamayı yaptıktan sonra da Wi-Fi üzerinden indirmeler başlıyor.

Sizin için İndirilenler özelliği şu anda Android kullanıcıları için küresel olarak yayımlanmış durumda. Netflix'in söylediğine göre iOS kullanıcıları için de testler yakında başlayacak...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kablosuz Kulaklık Satın Alırken...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Android 12 Özellikleri: Android 11'de Yoktu; Android 12'de Hepsi Olacak!
Bill Gates'ten Tavsiye: "Elon Musk Kadar Paranız Yoksa..."
Yeni harita açıklandı: İşte koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü iller
Tarihte Bir İlk Daha Gerçek Oldu; 2025 Hedefine Bir Adım Daha Yaklaşıldı
Her 5 İnsandan Birinde Bulunduğu Fark Edilen Şaşırtıcı Mutasyon

 

 