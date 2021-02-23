Netflix Sizin İçin İndiriyor: Netflix'ten "Sizin İçin İndirilenler" Geldi

Netflix mobil uygulaması için "Sizin için İndirilenler" (Download for You) adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu. Netflix, 2018 yılının yazında akıllı indirmeleri sunmuştu ve bu özellik, kullanıcının izlediği dizilerin yeni bölümlerini gerektiğinde çevrimdışı (offline) izlemek için otomatik olarak indiriyordu. Sizin için İndirilenler de bu özelliğin bir uzantısı olarak görülüyor ve izlemekte olduğunuz dizilerin yeni bölümleri yerine, tercihlerinizi temel alarak yeni diziler ve filmler indiriyor.
Bu özellik varsayılan olarak kapalı ve Netflix uygulamasının İndirilenler sekmesinden açmanız gerekiyor. Özelliği açtıktan sonra da 1GB, 3GB veya 5GB olarak otomatik olarak indirilecek içeriğin toplam boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ve Netflix size bu boyutun tahmini bir süresini belirtiyor.
İzin verilen depolamanın boyutunu daha sonra da ayarlayabiliyorsunuz ve bu özellik, Netflix hesabınızdaki her profil için farklı bir depolama ayarlamanıza imkan tanıyor. Ayarlamayı yaptıktan sonra da Wi-Fi üzerinden indirmeler başlıyor.
Sizin için İndirilenler özelliği şu anda Android kullanıcıları için küresel olarak yayımlanmış durumda. Netflix'in söylediğine göre iOS kullanıcıları için de testler yakında başlayacak...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın