Mars'ın İçinde Ne Var? Elde Edilen Veriler Mars'ın İç Yapısını Ortaya Koydu

Yaşanan binlerce depremden sonra elde edilen veriler sayesinde Mars'ın iç yapısı hakkında ilk kez bu kadar fazla şey biliyoruz...

Mars'ın içinde ne var?

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