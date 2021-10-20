Marvel'ın 2022'de Çıkması Beklenen Tüm Filmlerinin Ertelediği Duyuruldu!

2022 yılında tam 4 Marvel filmininin gösterime girmesi bekleniyor, ancak Disney'den gelen bir haber ortalığı karıştırmış durumda. Ünlü film şirketi, 2022'de gösterime girmesi beklenen tüm Marvel Sinematik Evren filmlerini erteleme kararı aldı. Peki, hangi filmler ne zaman gösterime girecek?
Disney'in Variety'e yaptığı açıklamaya göre bu bir kartopu etkisinden ibaret. Disney, gelecek yıl gösterime girmesi beklenen ilk Marvel filmi olacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness 25 Mart'tan 6 Mayıs'a, Thor: Love and Thunder 6 Mayıs'tan 8 Temmuz'a ve Black Panther: Wakanda Forever ise 8 Temmuz'dan 11 Kasım'a ertelenmiş durumda.
Bu erteleme Disney'in 2023 yılındaki film takvimini de etkilemiş durumda. 17 Şubat 2023'te gösterime girmesi beklenen Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 28 Temmuz 2023'e ertelenirken, yeni Indiana Jones filmi için ise 11 ay daha fazla beklememiz gerekecek. Gelecke Indiana Jones filmi 30 Haziran 2023 yılında vizyona girecek.
Öte yandan Disney'in ilginç şekilde Avatar 2'nin çıkış tarihini değiştirmediğini de söyleyelim. Avatar 2 için halen takvimler 16 Aralık 2022'yi gösteriyor.
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