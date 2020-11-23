Siperlik mi maske mi? Koronavirüse karşı hangisi daha etkili koruyor?

Koronavirüse karşı siperlik neden maskenin yerini dolduramaz? Bilim insanları yapılan yeni bir deney ile maske ve yüz siperliğini karşılaştırdı, hangisinin daha koruyucu olduğunu bir videoya kaydetti. Peki, siperlik mi maske mi? Koronavirüse karşı hangisi daha etkili koruyor? İşte deneyin sonuçları...