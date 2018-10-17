Mate 20 Pro ve Galaxy Note 9'u Karşılaştırdık!

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy Note 9 karşı karşıya! İşte iki amiral gemisi arasındaki farklar...

Mate 20 Pro ve Galaxy Note 9'u karşılaştırdık!

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