Matrix 4, Keanu Reeves ile Dönüyor!
Matrix 4, yapımcı stüdyo tarafından resmen onaylandı. Ne yazık ki filmde tatsız bir sürpriz de mevcut...
- Barış Terun
Zaman, yine "Kırmızı Hapı" seçme zamanı. Variety'nin haberine göre Matrix 4'ün çekimlerine 2020 yılında başlanacak. Keanu Reeves "Neo" ve Carrie-Anna Moss "Trinity" rolleriyle seriye geri dönecek. Yapımın yönetmenliğini ve yapımcılığını, yine Variety'nin haberine göre Lana Wachowski üstlenecek.
Elbette Lana Wachowski yalnız değil. 2012 yılında kitaptan sinemaya uyarlanan The Cloud Atlas'ın senaristleri Aleksandar Hemon ve David Mitchell ona destek olacak.
İlk Matrix filminin sinemaya uyarlanmasının üzerinden 20 yıl geçti. Matrix, 1999 yılında beyaz perde ile buluşmuş ve kısa süre içerinde bir bilim-kurgu kültü olarak tarihe geçmeyi başarmıştı. Üçlemeyi oluşturan devam eserleri her ne kadar ilk filmin kalitesine ulaşamasa da, gerek gişe hasılatı; gerekse eleştirmen notları açısından sınıfı geçmeyi başardılar.
Bir de üzücü haber: Matrix 4'de efsanevi Morpheus karakterini canlandıran Laurence Fishburne'ün yer almayacağı dillendiriliyor. Elbette bu iddiayı doğrulamamız şimdilik imkansız. Ancak The Matrix 4'de Laurence Fishburne'ün yer almaması, kalbimizde bir boşluk ve sinematik açıdan da hayal kırıklığı yaratacaktır. Keanu Reeves ve Laurence Fishburne ikilisi, John Wick 2 ile birlikte yeniden buluşmuştu.
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