Matrix Resurrections'ın Başarısız Gişe Rakamları, Dava ile Sonuçlandı!

Yeni bir davada The Matrix Resurrections'ın ortak yapımcısı, filmin pek başarılı olmayan gişe rakamlarını, aynı gün akış platformunda da yayınlanmasına bağlıyor ve bu konuda dava açmış durumda. The Wall Street Journal'ın söylediğine göre, Village Roadshow Entertainment Group, yayın platformu HBO Max'in sahibi Warner Bros.'a dava açtı. Dava, hem Matrix Resurrections'ın aynı gün yayınlanmasının hem de filmin çıkış tarihinin öne alınmasının sözleşmenin ihlali olduğunu iddia ediyor. Dava ayrıca, filmin çıkış tarihinin 2022'den 2021'e taşınmasının Warner Bros.'un HBO Max aboneliklerini artırmak için bir deneme olduğunu iddia ediyor.
Geçtiğimiz yıl Warner Bros.'un yeni filmlerden oluşan bir listeyi HBO Max'te ve sinemalarda aynı anda yayınlama kararı pek çok kişi tarafından şüpheyle karşılaştırıldı. Warner Bros'un eşzamanlı gösterim stratejisinde, The Matrix'e ek olarak bulunan diğer 16 film arasında Dune, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, King Arthur gibi başka büyük isimler bulunuyordu. The Wrap'ın belirttiği üzere bu deneme büyük olasılıkla filmlerin gişe kaderleri için belirleyici bir etken oldu. 17 filmden sadece ikisi ABD'de 100 milyon doların üzerine gişe hasılatına ulaştı.
BoxOfficeMojo'nun belirttiğine göre, normalde gişe kazançları için en yüksek zaman olan Aralık ayında yayına giren Matrix Resurrections, ABD içi gişe satışlarında 37,2 milyon doların üzerine ancak ulaştı. Bir önceki yıl kış aylarında sadece sinemada gösterime giren ve ABD içi gişe satışlarında 748 milyon dolardan fazla hasılat yapan Spider-Man:No Way Home ve 160 milyon dolardan fazla kazanan James Bond filmi No Time To Die gibi diğer gişe rekorları kıran diğer filmlerle karşılaştırıldığında bu düşüş çok daha bariz bir şekilde görülebiliyor.
Ayrıca Village Roadshow, Warner Bros.'un şirketi gelecekteki film ve TV anlaşmalarından uzak tutmaya çalıştığını da iddia ediyor. Davada, "WB ayrıca Village Roadshow'u sahip olduğu filmlerden türetilen çalışmalara ortak sahip olma ve ortak yatırım yapma haklarından yoksun bırakmak için çeşitli planlar tasarlıyor" iddiasında bulunuyor.
Matrix davası, Hollywood stüdyoları ile akış platformlarına sahip olan medya şirketleri arasındaki en son ihtilaf. Black Widow oyuncusu Scarlett Johansson, geçen yıl Disney'e, filmin gişe beklentilerine ve kendi kazancına zarar verdiğini iddia ettiği eşzamanlı gösterim stratejisi nedeniyle dava açtı. Johansson daha sonra geçen sonbaharda Disney'den açıklanmayan bir anlaşma aldı...
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