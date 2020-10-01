The Matrix 4'ün kadrosuna bir isim daha katıldı! Ajan Johnson kim olacak?

Dünyanın en beğenilen film serileri arasında bulunan Matrix serisi, çok yakında dördüncü filmiyle karşımıza çıkacak. 2003'te The Matrix Reloaded'da gördüğümüz Ajan Johnson'a hayat veren aktör / dublör Daniel Bernhardt, Matrix 4'te de yer alacak...

The Matrix 4'ün kadrosuna bir isim daha katıldı! Ajan Johnson kim olacak?

Matrix serisi, çok yakında dördüncü filmiyle karşımızda olmaya hazırlanıyor. Hangi oyuncuların yeni filmde yer alacağı konusunda ise hala bazı bilinmezlikler devam ediyor. The Matrix 4'da orijinal serideki rolüyle geri dönecek isimlere bir yenisi daha eklendi.

DANIEL BERNHARDT AJAN JOHNSON ROLÜYLE GERİ DÖNÜYOR

The Matrix Reloaded filminde Ajan Johnson karakterine hayat veren Daniel Bernhardt, yeni Matrix filminde Ajan Johnson rolüyle geri dönecek.

Lana Wachowski'nin yeni filmde Ajan Smith rolüyle yer alması için Hugo Weaving ile görüştüğü Weaving'in takvimi uymadığı için bu fikirden vazgeçildiği biliniyor.

Hem Weaving'e teklif götürülmesi hem de Bernhardt ile anlaşılması, orijinal serideki Ajan karakterlerinin hikâyede yer alacağını gösteriyor. Ancak filmdeki rollerinin ne büyüklükte olacağı belirsizliğini koruyor.

THE MATRIX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Lana Wachowski'nin senaryosunu Cloud Atlas kitabının yazarı olan David Mitchell ve Aleksander Hemon ile birlikte kaleme aldığı yeni Matrix filminin konusu sır gibi saklanıyor.

Heyecanla beklenen The Matrix 4, 1 Nisan 2022'de vizyona girecek.

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