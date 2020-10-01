The Matrix 4'ün kadrosuna bir isim daha katıldı! Ajan Johnson kim olacak?

Dünyanın en beğenilen film serileri arasında bulunan Matrix serisi, çok yakında dördüncü filmiyle karşımıza çıkacak. 2003'te The Matrix Reloaded'da gördüğümüz Ajan Johnson'a hayat veren aktör / dublör Daniel Bernhardt, Matrix 4'te de yer alacak...