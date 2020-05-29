YouTube'dan, Video İzleme Şeklimizi Değiştirecek Büyük Yenilik

YouTube, videolarda belirli bölümleri bulmanızı kolaylaştırmaya yönelik yeni işlevini kullanıma sundu.
Masaüstü, Android ve iOS'a gelen yeni Video Chapters, videoyu oluşturan kişinin belirlediği zaman damgalarını kullanıyor. Böylece kullanıcı, videoda belirli bir bölüme atlayabiliyor veya belirli bir bölümü yeniden izleyebiliyor. Bölümler, video yürütücüsünün altında görüntüleniyor ve zaman damgalarını video açıklamasından alıyor.
İsteğe bağlı bir işlev olan Video Chapters, videoyu oluşturan tarafından etkin hale getirilebiliyor. En az üç zaman damgasının bulunmasının gerektiği, bölümlerin en az 10 saniye olması gerektiği belirtiliyor.
Nisan ayından beri test edilen işlev, firmaya göre kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirim sonrasında kullanıma açıldı.
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