Maymunlar İçin Televizyon Kurdular; Bakın Sonunda Neler Oldu...

Hayvanat bahçesinde yaşam, vahşi yaşama göre oldukça farklı ve hayvanlar da bu sınırlı (ve güvenli) ortamda can sıkıntısı ile mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. Bilim insanları da, Finlandiya, Helsinki'deki Korkeasaari Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan beyaz yüzlü saki maymunlarının hayatlarını zenginleştirmeye çalışıyorlar. Finlandiya'nın Aalto Üniversitesi araştırmacılarının liderlik ettiği ekip, maymunlar için video oynatan bir ekrana sahip olan kontraplak ve akrilik bir kutu kurdu.
Maymunlar, bu cihazı kullanarak solucanların, deniz canlılarının, diğer hayvanat bahçesi hayvanlarının, soyut sanatın veya orman görüntülerinin olduğu videolar arasında seçim yapabiliyorlar. Sistem, maymunların kendisini nasıl kullandığı konusunda veri toplamak için sensörler ve bir kameraya sahip. Hayvanlar, kutunun içine basarak videoları tetikliyorlar.
Hayvan tercihi ve kontrolü, bu hafta Animals dergisinde yayımlanan araştırmanın odaklarından biriydi. Ortak yazar Vilma Kankaanpaa'nın söylediğine göre "maymunların ekrana dikkat ettiğini öğrendik: (ekranı) izliyor ve dokunuyorlar." Ayrıca araştırmacılar, maymunların izledikleri dijital solucanları yemeye çalışmaları ile beraber ekrandaki cisimleri de fark edebildiklerini öğrendiler.
Televizyon reytinglerinin bir maymun sürümü bulunmadığı için araştırmacılar, hayvanların nasıl davrandıklarını görmek için izleme eylemlerini takip ettiler. Aalto Üniversitesi'nin bir açıklamada söylediğine göre maymunlar ekran başındaki zamanlarının çoğunu solucanları veya sualtı sahnelerini izleyerek geçirdiler ancak bu videolar, maymunların cihazı kullanmaya alıştıkları araştırmanın orta kısımlarında sunulduğundan dolayı göreceli olarak yenilerdi.
Ayrıca bu araştırmanın maymunların sağlığı için pozitif bir etki yaratmış olması da mümkün. Araştırmada belirtilene göre genellikle stres göstergesi olabilen kaşınma davranışında belirgin bir azalma gözlemlendi.
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