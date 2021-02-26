NASA paylaştı: Mars'tan gelen en net görüntüleri inceleyebilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş yapan keşif aracı Perseverance, gezegende kaydettiği görüntüleri Dünya ile paylaşıyor. Son olarak Mars'ta kaydedilen panoramik fotoğraf paylaşıldı. Görüntünün özelliği ise bugüne kadar Mars'tan gelen en yüksek çözünürlüklü görüntüler olması...