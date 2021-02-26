NASA paylaştı: Mars'tan gelen en net görüntüleri inceleyebilirsiniz

Keşif aracı Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars'ta Jezero Krateri'nin yüzeyine inmeyi başarmıştı. Araç kızıl gezegende geçmiş yaşam izlerini araştıracak, dünyaya dönüşünde de kaya parçaları getirecek.
Keşif aracı, iniş bölgesinin panoramik görünümünü kaydetti ve görüntü NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.
Mars'ta Kaydedilen En Yüksek Çözünürlüklü Görüntü
Üstteki kare NASA tarafından ilk 360 derecelik panoramik görüntü olarak paylaşıldı. NASA'nın sitesinde görüntüyü büyüterek Mars'ı panoramik olarak inceleyebilirsiniz.
Aracın ikiz Mastcam-Z kameralarının çektiği 142 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 360 derecelik panorama, şimdiye kadar Mars yüzeyinde kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü!
Eski Bir Göl
Yakınlaştırılabilir özellikteki kompozit fotoğrafta, ufuktaki yamaçlar ve akarsuların beslediği eski bir göl olduğu tahmin edilen deltanın dış hatları görülebiliyor.
En Gelişmiş Teknolojik Özellikler
Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla tanınıyor.
Keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanan Perseverance'nin özelliklerinden bazıları şu şekilde;
- 20 kamera
- Örnek toplamak için kaya matkabı
- Kimyasal analizör
- Robotik bir "el"
- Minik helikopter
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