Mcdodo Şarj Aksesuarları İncelemesi

Geçtiğimiz günlerde Mcdodo Bey yine bir çıkartma yaptı ve bir sürü ürün gönderdi. Her biri de tahmin edersiniz ki türlü türlü şarj aksesuarları. Mcdodo Bey kimdir diye soranlar olacaktır, ama öte yandan artık pek bilmeyen de kalmamıştır sanıyoruz. Zira Mcdodo, global bir mobil aksesuar markası ve ülkemizde de bu alanda fazlasıyla aktif bir oyuncu. Markanın günlük pratik kullanım ihtiyaçlarına göre hazırladığı çok sayıda şarj kablosu, powerbank, kablosuz şarj cihazı, kulaklık ve diğer akıllı telefon aksesuarları var ve bugün de onlardan birkaçına hep birlikte yakından bakacağız.
Mcdodo, bu defa toplamda 8 ürün göndermiş. Bunlardan 2'sini aslında daha önce incelemiştik. 10W destekli kablosuz şarj cihazı ve iPhone veri ve hızlı stand özellikle 1.8 metre uzunluğunda şarj kablosu da bu paketin içinde bulunuyordu. Tekrar bakmaya gerek yok, ancak merak edenler hemen buradan daha önceki videoya erişebilirler.
Mcdodo CH-7170 PD Travel Charger
Biz bugün diğer 6 ürüne kısa kısa bakacağız ancak bunlar da aralarında elbette benzerlik gösteriyorlar. Aralarındaki en farklı cihaz Mcdodo CH-7170 olarak isimlendirilen Travel Charger oluyor. Bu ürün hızlı şarj gücüne sahip bir adaptör, ancak farklı olarak üzerinde LED ekran bulunduruyor. Bu LED ekran sayesinde şarj esnasında voltaj takibi yapabiliyorsunuz.
20W gücünde hızlı şarj yapabilen adaptör, hemen herkesin cebinde olan telefon markaları ile uyum içinde çalışıyor ve onların şarj teknolojilerini destekliyor. Huawei SuperCharge, OPPO Vooc, Xiaomi ve Samsung hızlı şarjı da destekleyen adaptör, 30 dakika içinde yüzde 60 şarj sözü de veriyor, elbette bu telefondan telefona ve batarya kapasitesine göre değişiklik gösteriyor; ancak süratle şarj ettiğini söyleyebiliriz.
Adaptörde çift çıkış mevcut. Tam boyutlu Qualcomm 3.0 USB ve USB-C yoluyla cihazlarınızı bu adaptöre bağlayabiliyorsunuz. Kutusunda bir kablo ise yok, kendi kablonuzu kullanmanız gerekecek.
Bu arada cihaz ısınmalara karşı dayanıklı malzeme ile üretilmiş durumda ve öte yandan akım, gerilim, voltaj gibi 6 farklı koruma özelliğine de sahip durumda.
Mcdodo Dönüştürücü Soket
Evet, diğer bir ürün, aslında 2 ürün birbirine oldukça benziyor zira temelde aynı işi yapıyorlar. Bunlar dönüştürücü soketler. Biri Android kullanıcılarına, diğeri ise Apple telefon sahiplerine hitap ediyor. Bu dönüştürücüler, telefonun depolama kapasitesini genişletmek, veri aktarmak, dosya transfer işlerini halletmek gibi işlevler için hazırlanmış. Android için olanı telefonun USB-C portunu tam boyutlu USB 3.0'a çevirirken, diğeri de Apple için bunun Lightning sürümü şeklinde. Bunları telefonlarınıza takıyorsunuz ve böylece harici tam boyutlu USB belleğinizi de bu cihazlara kolayca bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede USB flash belleklerinizdeki verileri, fotoğrafları, videoları kolayca telefona aktartabiliyor ya da telefondaki verilerinizi zahmetsiz şekilde herhangi bir USB belleğe depolayabiliyor, arşivleyebiliyorsunuz. Tamamen sorunsuz bir kullanım sunuyor ve oldukça işlevsel. Telefonunuza göre ikisi arasında seçim yaparsınız.
Mcdodo Şarj Kabloları
Bunları da bir kenara aldıktan sonra şimdi ise kablolara bakalım. Mcdodo, bu defa 3 kablo göndermiş. Bunlardan 2'si direkt olarak iPhone sahiplerine özel, zira Lightning bağlantısına sahipler. Diğeri ise 3'ü 1 arada kablo. Bu kablo özellikle aynı anda farklı cihazları kullananlar için çok pratik bir kullanım sağlıyor. Üzerinde Lightning, USB-C ve micro USB konektörlerini bulunduran 3 başlı yapya sahip olan bu kablonun tam ismi Mcdodo CA-6960; bu şekilde bulabilirsiniz.
Apple ve Android cihazlarını aynı anda şarj etmek için kullanılabilen kablo maksimum 3A akım sağlayabiliyor. Kablo uzunluğu da hayli yeterli; 1.2 metre kadar. Ayrıca kablo yapısına da beğendik; gayet sağlam yapıda tasarlanmış naylon örgülü malzemeden üretilmiş ve dolaşmaması da oldukça sevindirici. Bu arada bu yalnızca şarj için kullanılıyor, bu kablo ile veri aktarımı yapamıyorsunuz.
Veri aktarımı için şu diğer 2 kabloya geliyoruz, ancak bunlar da dediğim gibi Apple cihazlarına özel. Tabii ki Mcdodo'nun web sitesinde bunun Android için olanlarını da bulabilirsiniz.
Bu 2 kablo da temelde aynı işi yapıyor, iPhone ve iPad'i şarj etmek için kullanılıyor ve bunun yanı sıra veri aktarımı için de kullanılabiliyorlar. Bunlardan PD Quick Charge olanı, 1.8 metre uzunluğunda çinko alaşım kabuklu ve naylon örgü malzemeli yapıda kabloya sahipken, 90 derecelik Lightning Data Cable ise 1.2 metre uzunluğunda kabloya sahip. Bunun farklı yanı, ucunda 90 derecelik bir kroşe bulundurması. Böylece kablo çıkıntısını ortadan kaldırıyor. Bir diğer farkı da yine bu ucunda mavi LED'in yer alması. Bu LED ışıklı yapısı sayesinde karanlık ortamlarda onu çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Bu kablo 2A gücünde şarj ediyor, PD Quick Charger ise 30 dakika içinde yüzde 50 şarj sözü veriyor.
Sonuç
Evet, bir defa daha kalabalık bir kutu içeriğiyle bizi ziyaret eden Mcdodo, şarj konusunda başı sıkışanların yardımına mutlaka bir ürünü koşuyor. Gerçekten geniş bir ürün yelpazesi var ve bugüne kadar değerlendirdiğimiz tüm ürünleriyle de bizi kendinden memnun bıraktı. Ancak burada önemli olan tabii ki sizin memnuniyetiniz. Fiyatları da çok yüksek değil. Traver Charger'ın fiyatı 179 TL, dönüştürücü soketlerin Apple için olanı 109 TL, Android için olanı da 84 TL civarında. 3'ü bir arada kablo da yine aynı fiyatta ki aşağı yukarı diğer ürünlerinin fiyatları da bu aralıkta değişiyor. Mcdodo'nun seçeneği çok, ihtiyacınız olursa bir bakmanızı öneririz.
CHIP Online Notu: %90
+ Malzeme kalitesi
+ Performans
+ Güvenlik özellikleri
+ Tasarım
+ Pratik kullanım
- CH-7170 PD Travel Charger'da kablo çıkmıyor
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın