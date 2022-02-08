Mcdodo'dan Sevgililer Günü'ne Özel İndirimli Ürünler

mobil aksesuar markası Mcdodo, her yaşa ve zevke hitap eden geniş ürün gamıyla, bu kez sevenleri mutlu ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sıkıcı hediye seçeneklerine bir alternatif arıyorsanız ve teknolojinin en güzel hediye olduğunu düşünüyorsanız, Mcdodo'nun birbirinden şık ve fonksiyonel mobil aksesuarları tam size göre!
Mcdodo.com.tr de yüzde 15 indirim
MagSafe özellikli kablosuz şarjlar ve powerbank'ler, USB-C hub'lar, led ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi pek çok inovatif ürün; 11-14 Şubat tarihleri arasında mcdodo.com.tr'de Sevgililer Günü'ne özel yüzde 15 indirimli olarak sunulacak. Tüm dünyada kalitesi kanıtlanmış 750'ye yakın üzerinde ürün seçeneği, teknolojik çiftleri mutlu edecek!
Yenilikçi ve iddialı tasarımlar
Marka mottosu, 'sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek' olan Mcdodo, ürünlerini dünyanın birçok noktasından yeni insanlara ulaştırmaya devam ediyor. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank'ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı inovatif ürünü de meraklılarıyla buluşturuyor.
Mcdodo ürünleri, www.mcdodo.com.tr adresinin yanı sıra Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden de tüketicilerle buluşuyor.
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