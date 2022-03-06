Mcdodo'dan Uygun Fiyatlı Yeni Nesil Tablet Kalemi

Mcdodo, yeni nesil tablet kalemiyle hızın ve yaratıcılığın boyutlarını bambaşka bir seviyeye taşıyor. Tüm son model Apple cihazlarla uyumlu çalışan, Apple'ın tablet kalemiyle aynı özelliklere sahipken uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün; 499 TL fiyatıyla da tam bir fiyat/performans ürünü olarak teknoloji marketlerinde ve mcdodo.com.tr'de satışa sunuldu.
Kablosuz eşleşme ve şarj kolaylığıyla pratik kullanım imkanı sunan Mcdodo tablet kalemi, manyetik yapışma ve çift dokunuşla araçlar arasında geçiş özelliğiyle size en pratik kullanım imkanını sunuyor. Neredeyse sıfıra yakın gecikme süresiyle, gerçeğe en yakın deneyimi yaşatan kalem, aynı zamanda mükemmel piksel hassasiyetiyle size eşsiz bir yazım ve tasarım deneyimi vadediyor.
Mcdodo tablet kalemi ve diğer ürünlere; Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilirsiniz.
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