Samsung Galaxy Note 20 Bu Tarihte Tanıtılacak

Samsung'un Galaxy Note 10'dan sonraki S Pen'li gelecek amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20 için tanıtım tarihi belli oldu.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 20 Bu Tarihte Tanıtılacak
SamMobile

Samsung'un S Pen'li akıllı telefon ailesi Note serisi, yeni modeliyle 2020 yılı içinde de kullanıcılarla buluşacak. 2019 yılında Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus modelleriyle seriyi besleyen Samsung, son olarak ise daha ucuz modeli Galaxy Note 10 Lite'ı piyasaya sunmuştu. Geçtiğimiz günlerde tüm detaylarıyla incelediğimiz Galaxy Note 10 Lite'tan sonra ise bir sonraki test edeceğimiz Note modeli ise kuşkusuz Note 20 olacak.

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Galaxy Note 20, bu sene ağustos ayında tanıtılacak. COVID-19'a rağmen Samsung'un planlarında bir değişiklik olmayacak ve bu sene de yeni Note modeli ağustos ayında tanıtılacak. Ancak bir farkla! Bu kez Samsung'un artık gelenekselleşmiş Unpacked etkinliği sanal olacak, yani internet üzerinden gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son dönemde pek çok teknoloji devinin tanıtımlarını internet üzerinden yapılan canlı yayınlarla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Samsung da bu yolu seçen şirketlerden. Zira sosyal mesafeyi gözetmemiz gereken şu günlerde, bu tür tanıtımların en doğru adresi internet.

Galaxy Note 20 serisi için ağustos ayında internet üzerinden bir Unpacked etkinliği düzenleyecek olan Samsung'un, bu tanıtımda ayrıca katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2'yi de tanıtması bekleniyor.

Her iki telefonun da tanıtımından ne kadar süre sonra satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor. Koronavirüs sebebiyle yeni telefonların satış tarihleri olumsuz etkilenebilir ve yeni modeller bir müddet gecikmeyle piyasaya çıkabilir. Bekleyip göreceğiz.

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