Merak Edilen Telefon Samsung Galaxy S22 Elimizde: Video İnceleme...

Samsung Galaxy S22 serisini tanıttı. Peki, taban model olan Galaxy S22 ne gibi özelliklere sahip? İlk ön inceleme videomuz içeride...

  • Ercan Uğurlu
Oynat Samsung Galaxy S22 ilk inceleme Samsung Galaxy S22 serisini tanıttı. Peki, taban model olan Galaxy S22 ne gibi özelliklere sahip? İşte ilk izlenim raporumuz!

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