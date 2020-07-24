Avatar 2'nin vizyon tarihi ertelendi! Avatar 2 ne zaman çıkacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok filmin yayın tarihi ertelendi. Disney'den ertelemeler ile ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti ve Avatar 2 gibi pek çok yapımın önümüzdeki yıl vizyonda olması bekleniyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle vizyon tarihleri ertelendi.
Avatar 2 Ne Zaman Yayınlanacak?
Avatar 2 hakkında Disney'den daha önce yapılan açıklamada 17 Aralık 2021'de vizyona gireceği öğrenilmişti. Disney yaptığı yeni açıklamada Avatar 2'nin 16 Aralık 2022'de yayınlanacağını açıkladı.
Avatar 2'nin vizyon tarihinin 1 yıl ertelenmesi ile birlikte, serinin diğer filmleri de 1'er yıl ertelenmiş oldu. Buna göre Avatar serisinin yayın tarihleri şu şekilde olacak:
Avatar Serisi Yayın Tarihleri
Yeni planlamalara göre Avatar'ın 2. filmi 2022'de, yani ilk filmden 13 yıl sonra izleyiciyle buluşacak.
- Avatar 2 (16 Aralık 2022)
- Avatar 3 (20 Aralık 2024)
- Avatar 4 (18 Aralık 2026)
- Avatar 5 (22 Aralık 2028)
James Cameron'dan Avatar Açıklaması
Avatar'daki gecikme ile ilgili bir açıklama yapan James Cameron, "COVID-19'dan önce 2021 Aralık'ta ilk devam filmini çıkarmamız için her şey yolundaydı. Ne yazık ki, pandeminin programımız üzerindeki etkisi nedeniyle bu tarihte çıkması artık mümkün değil. Bu gecikmeden dolayı benden daha fazla hayal kırıklığı yaşayan kimse yok" dedi.
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