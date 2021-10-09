Merakla Beklenen Xiaomi Pad 5 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Xiaomi'nin hem oyun hem iş için özel olarak tasarladığı Pad 5 kullanıcılarıyla buluştu. Peki, Xiaomi Pad 5 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?

Merakla Beklenen Xiaomi Pad 5 Türkiye'de Satışta

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