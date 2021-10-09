Merakla Beklenen Xiaomi Pad 5 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için bir üretkenlik aracı olarak çok yönlü bir cihaz olan Xiaomi Pad 5, aynı zamanda üst düzey eğlence deneyimi sunuyor. Ürün yeni normalin oturmaya başladığı ve öğrencilerin okula yeniden döndüğü bir dönemde işten eğlenceye tam bir deneyim sunmak için en uygun zamanda gelirken; sınıfta, evde veya ofiste, taşınabilir iş istasyonu olarak, kullanıcılara en iyi oyun ve çalışma deneyimini yaşatıyor.
Xiaomi Pad 5, üretkenliği artıracak özelliklerle donatıldı. Kullanıcılar, 13MP kamerayı kullanarak tüm belgeleri tarayabiliyor, iş veya sınıf arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyor. Yalnızca 12,2 gram ağırlığında olan Xiaomi Smart Pen1, doğal bir yazma deneyimi için 4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı ile birlikte geliyor. Xiaomi Akıllı Kalem ayrıca hızlı bir şekilde not almak, ekran görüntüsü almak veya kalem ile silgi arasında kolayca geçiş yapmak için Akıllı Kalem işlev tuşları gibi kullanışlı özellikler içeriyor. Xiaomi Pad klavye, verimli, hızlı ve hatasız yazma için 1,2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen tamamen stratejik bir şekilde oluşturulmuş 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. Bağımsız görev tuşu (?) ile kullanılabilen zengin kısayol koleksiyonu, Xiaomi Pad 5'te gezinmek ve komutları gerçekleştirmek için çok daha kolay ve sorunsuz bir çözüm sunuyor. Ayrıca, 1080p videoyu destekleyen 8MP ön kamera ile konferans görüşmelerine de hazır.
Xiaomi Pad 5'in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı, ayrıntılarla dolu, daha yumuşak ve doğal renklere sahip üst düzey görüntülerle içeriklere hayat veriyor. Xiaomi Pad 5, Dolby Vision® desteğiyle ekranda daha önce hiç görmediğiniz inanılmaz parlaklık, kontrast, ayrıntı ve renklerle ultra canlı görüntüler getiren birinci sınıf bir HDR görüntüleme deneyimi sağlıyor. Xiaomi Pad 5'in TrueDisplay ekranı, en sevilen programları nerede izleniyor olursa olun, uzun bir süre izlense bile yerleşik Düşük Mavi Işık moduyla hem net hem de güvenli ve rahat bir izleme deneyimi sunuyor.
Harika bir görsel deneyim sunan Xiaomi Pad 5, aynı zamanda mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, daha yüksek ve daha net ses sunan büyük dörtlü hoparlör kurulumuyla zengin stereo sesin keyfini çıkarıyor. Dolby Atmos®, en sevdiğiniz Dolby Atmos içeriklerini dinlerken benzersiz ayrıntı, derinlik ve gerçeklikle üst düzey ses deneyimi sunuyor.
Xiaomi Pad 5, derslere, işe, eğlenceye ve diğer her şeye ayak uydurmayı sağlamak için maksimum 2,96Ghz saat hızına sahip 7 nm yüksek performanslı Qualcomm® Snapdragon™ 860 işlemci ile donatıldı. Kullanıcıları her zaman bağlı tutmak için 8.720mAh (tip) kapasite ve daha uzun kullanım ömrüne sahip pille birlikte geliyor.
Xiaomi Pad 5 fiyatı ise 3.999 TL.
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Xiaomi Pad 5 Teknik Özellikleri
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Ekran
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2560 x 1600 çözünürlüklü 11 inç ekran
WQHD+ 120Hz Ekran
True Display
1 milyardan fazla renk
DCI-P3 ve Dolby Vision® desteği
Yerleşik düşük mavi ışık donanımı, mavi ışık düşürme yazılımı
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Renk
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Kozmik Gri, İnci Beyazı
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Gövde
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~500 g
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Boyutlar
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254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm
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Arka kamera
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13 MP
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Ön kamera
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8 MP
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Ses
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Dörtlü hoparlör seti
16 mm x 20 mm hoparlör boyutu
Dolby Atmos®
Yüksek Kaliteli Ses
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Performans
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Qualcomm® Snapdragon™ 860
· Qualcomm Kryo 485
· 2,96 GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemci
· Adreno 640
· 7 nm işlemci teknolojisi
· 4. Nesil Qualcomm® AI Engine
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Bağlantı
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802.11A/b/g/n/ac WiFi Protokolü, Bluetooth 5.0
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Şarj
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8.720 (tip) mAh pil
Kutu içinden çıkan 22,5 W şarj cihazı
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Sistem
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Pad için MIUI
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Depolama Seçenekleri
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6GB+128GB/ 6GB+256GB
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Kilit Açma
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PIN/Desen/Yapay Zeka Destekli Yüz Tanıma
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Aksesuarlar
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Xiaomi Pad Klavye, Xiaomi Smart Pen1
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