Skoda Scala fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Skoda Scala Türkiye'de

Skoda, geçtiğimiz haftalarda yeni Kamiq'i satışa sunmasının ardından, Çekyalı üretici şimdi de iddialı modeli Skoda Scala'yı Türkiye'de satışa sundu. Araç, Türkiye'de ilk olarak Elite ve Premium donanım opsiyonlarıyla satılacak. Peki Skoda Scala fiyatı ne kadar? Skoda Scala özellikleri neler?
SKODA SCALA ÖZELLİKLERİ NELER?
- Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.
- Scala'nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm.
- Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan Scala'da, LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklerin yer alıyor.
- Dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.
- Sahip olduğu ölçülerle kullanıcısına Octavia kadar geniş bir alan sunan Skoda Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1410 litreye kadar yükseliyor.
SKODA SCALA FİYATI NE KADAR?
Skoda Scala, 189.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Elite paket ve 1.6 litre hacimli TDI motorla donatılan Scala ise 238.400 TL'ye alınabiliyor. Skoda Scala fiyat listesi şu şekilde:
- 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 189.900 TL
- 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 199.900 TL
- 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 230.400 TL
- 1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 238.400 TL
Skoda Kamiq Türkiye'de! Skoda Kamiq fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?
Hiçbir Zaman Üretilmeyecek, İptal Edilen Elektrikli Otomobil Tanıtıldı
Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın