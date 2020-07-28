Skoda Scala fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Skoda Scala Türkiye'de

Çek üretici Skoda yeni ürünlerini Türkiye'de satışa çıkarmaya devam ediyor. Skoda Kamiq'in ardından şimdi de Scala satışa sunuldu. C Hatchback segmentinde yer alan Skoda Scala'nın fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylarıyla Skoda Scala...