Mercedes, Yeni Nesil MBUX Blgi Eğlence Sistemini Tanıttı

Mercedes, yeni ikinci nesil MBUX infotainment sistemini tanıttı. Yeni MBUX sistemi 2021 S-Sınıfı ile geldiğinde, tam 27 fiziksel donanım tuşunu dokunmatik ekran kontrolleriyle değiştirecek; yeni ses, el hareketi ve göz kontrolleri ekleyecek ve ek güvenlik özellikleri sunacak.
Her S-Sınıfı sedan dokunsal geri bildirimi olan 12,8 inçlik bir OLED ekran ile gelecek ve müşterilere, arka koltuk yolcuları için ek üç ekrana kadar ekleme seçeneği sunulacak. Cihaz yeni AR yeteneklerine kavuşacak ve oto-stereoskopik ekran sayesinde araçlar 3D gözlüğü olmadan bile 3D gözükecek.
Bir aramayı kabul etmek gibi belirli eylemler öncesinde "Hey Mercedes" demeniz gerekmeyecek ve sesli asistan, telefonlarını Bluetooth aracılığıyla bağlamaları için yolculara talimatlarda bulunmak gibi yeni yeteneklere kavuşacak.
Kullanıcılar Mercedes me profilleri ile radyo istasyonları ve koltuk konumu için kişisel tercihlerini ayarlayabilecek ve araç içerisinden parmak izi kullanarak bu ayarlara erişebilecek veya dijital ödemeler yapabilecek. Bu özelliklerin tamamı da dokunmatik ekranlar üzerine kurulacak.
Sensörler bir kişinin araçtan inmek üzere olduğunu öngörecek ve eğer aracın kameraları kör bir noktadan bir başka "yol kullanıcısının" yaklaştığını belirlerse ortam ışığı kırmızı yanacak. Ayrıca MBUX sistemi bir çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğuna doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığına ve sürücünün yorgunluk işaretleri gösterip göstermediğine de karar verebilecek. Bu durumda MBUX sürücüyü uyaracak ve eğer bir yolcu "Yorgunum" derse MBUX "enerji verici konfor kontrolünü" aktif edecek.
Değişikliklerin daha büyük dokunmatik ekran akımı ile tetiklendiği rahatlıkla söylenebilir. Tesla'lar ve Subaru'nun 2020 Outback'i gibi araçlarda da büyük ekranlar görülmeye başlandı. Ayrıca ilk nesil MBUX sistemi var olan en iyi infotainment sistemlerinden biriydi. Bu yüzden de ikinci nesil sistemin pek çok etkileyici özellik getirmesi bekleniyor.
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