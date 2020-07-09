Gülümsememek elde değil! 1900'lerde insanlar 2020 için ne hayal ediyordu?

1900'lü yıllarda, yakın gelecek hakkında ilginç tahminler vardı. Bunlardan bazıları yüzergezer otobüsler, uzayda oluşturulan tatil şehirleri gibi şeylerdi. İşte o dönemden 2020 yıllarında yapılacağı düşünülen projeler...