Gülümsememek elde değil! 1900'lerde insanlar 2020 için ne hayal ediyordu?

1900'lü yıllarda insanlar yakın gelecek hakkında pek çok hayal kurdu. Bazıları şimdiye kadar yıldızları kolonize edip, uzayda yüzen binalar inşa edeceğimizi düşünüyordu. Bazıları ise gelecekteki otobüslerin, sualtı gezileri yapabileceğinden emindi. Ancak tahminler 2020 yılına kadar gerçekleşmedi.
Bu hayalleri canlı tutmak için gerçekçi çizimler hazırlandı. İşte, 1990'larda insanların bugün nasıl seyahat edeceğimizi düşündüğünü gösteren çizimler...
Sualtı Tur Otobüsü (1932)
"Sualtı otobüsünden okyanustaki harikaları görülebiliyor!" Sualtı tur otobüsü, sığ sularda traktör tekerlekleri ile ilerliyor. Ancak klostrofobik bir turistin endişelenmesine gerek yok. Yolcu bölmesi, arıza durumunda alt takımdan anında ayrılabiliyor.
Fransa'nın güneyinde Nice'den bir mühendis, bu gibi gezilerin geleceğe giden yol olduğuna inanıyordu. Peki en önemli oksijen meselesi? Oksijen, dalgaların üstüne uzanan borular aracılığıyla yolculara ulaştırılabiliyor.
Yüzergezer Kamp Aracı
Endüstriyel tasarımcı Robert Zeidman, 2. Dünya Savaşı sırasında denizden çıkan deneysel araçları gördükten sonra bu "sivil yüzergezeri" icat etti. Yanlarında bir balıkçı kokpiti olan bu yüzergezerin şoför bölümünde, yolculuğunuzu TV'yi izleyerek geçirmek isterseniz bir ranza yeri de var.
"Bu yüzergezer, en yeni aydınlatma çözümlerine ve yemekleri sıcak tutmak için özel ısıtıcıları gizleyen koltuklara sahip."
Kruvaziyer Gemisi (1957)
Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir.
1957 yılında, kağıt hamuru ve bilim kurgu çizmeni Frank Tinsley tarafından Mechanix Illustrated dergisi için çizilen bu gemi, hem karada hem de denizde hareket edebiliyor. Çok ağır yükleri kaldırabilecek kadar da güçlü.
"Haftalarca denizde bir tekneye takılma fikrinden hoşlanmıyor musunuz? Kros turunu deneyin! Kros kruvaziyer gemisinde, herhangi bir araziyi yerleştirebilecek kadar yumuşak "sosis benzeri" hava yastığı lastikleri bulunur. Ve bu ağırlık yayıcı tekerleklerin arızalanması çok düşük bir ihtimal."
Geleceğin Tatil Evi (1957)
Ünlü tasarımcı James R. Powers'in tasarladığı lüks ev, okyanusa sıfır, camla kaplı ve heybetli bir gölgeliğe sahip. Bir sualtı gözlem güvertesi bulunan evde, yemek balkonu ve helikopter pisti bulunuyor.
Tasarımcı, bu alana ulaşmak için kullanılacak araçları da tasarladı. Kara ve hava için tasarlanmış çeşitli araçlar mevcut.
Uzay Kolonisi Tatili (1977)
1970'lerin sonlarında NASA, yıldızlarda koloni kurmanın atılacak büyük bir adım olduğundan emindi. Uzay ajansı, Sanatçı Rick Guidice'den bu büyük ölcekli yaşam alanları için tasarımlar oluşturmasını istedi. Guidice, ilham verici illüstrasyonlar ortaya çıkardı.
Tasarlanan şehirde, bahçeler, havuzlar, uçan binalar ve cam kubbeler mevcut.
Fotoğraflar: Budget Direct Travel Insurance
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