Mercusys'ten Gigabit Hızında Router

Bütçe dostu ağ markası Mercusys®, en çok tercih edilen router (yönlendirici) modellerinden bir olan AC12 modelinin, Gigabit bağlantı desteğine sahip bir üst versiyonunu geliştirdi. AC12G model adına sahip yeni router, sadece kablosuz bağlantıda değil kablolu bağlantıda da Gigabit hızlar sunuyor.
Model adından da anlışılacağı gibi Mercusys AC12G, ac Wi-Fi standardına sahip ve her iki bantta toplam 1.2 Gigabit/sn hızlara ulaşabiliyor. Cihazda aynı zamanda biri WAN olmak üzere 4 adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu girişlere kablo ile ağa bağlanabilen PC, oyun konsolu, set üstü kutular vb bağlanabiliyor. Böylece hem kablolu hem kablosuz bağlantılar Gigabit hızında oluyor.
Yüksek Hızda Bağlantı = Sınırsız Eğlence
Mercusys AC12G router, evde sınırsız eğlence isteyenler için ideal bir ürün. Çift bantlı Wi-Fi ve 2x2 MIMO teknolojisi sayesinde birden fazla cihazın kablosuz iletim verimliliğini artırıyor. Mercusys AC12G, aynı anda maksimum 60 cihaza kadar kablosuz bağlantı desteği sağlıyor.
Yıldırım hızında kablolu bağlantı desteğiyle takılmadan oyun oynamanın, kesintisiz HD film izlemenin, yüksek hızda dosya transferinin keyfi yaşanıyor. IPTV desteği de olan router, gelişmiş teknolojiler sayesinde (IGMP Proxy/Snooping, Bridge ve Tag VLAN), video akışlarının belirli bir gigabit LAN girişinden yapılmasını sağlayarak yüksek çözünürlüklü videoları optimize ediyor.
Üzerinde yer alan dört adet harici anten ile (her biri 5 dBi'lik) geniş bir kapsama alanı sunan router, Misafir Ağı, gelişmiş güvenlik gibi özelliklerle de donatılmış. Benzerlerine oranla kullanıcılara iyi fiyat sunan ürünün Türkiye'deki satış fiyatı KDV dahil 40 USD olarak açıklanıyor.
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