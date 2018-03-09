Messenger Lite'a Sürpriz Bir Özellik Geldi!
Facebook, Messenger Lite uygulamasına sürpriz bir özellik daha ekleyerek kullanıcılarını sevindirmeye hazırlanıyor!
- Ali Ruhi Öztürk
Facebook yaptığı açıklamada, hafif sistem yüküne sahip Messenger Lite uygulamasının yakında görüntülü sohbet özelliğine kavuşacağını duyurdu. Messenger Lite, daha eski telefonlarda ve bağlantının yavaş veya kalitesiz olduğu bölgelerde, hem donanıma az yük olan, hem de az veri kullanan bir mesajlaşma uygulaması.
Facebook yaptığı duyuruda şunları söyledi: "Görüntülü sohbet özelliği artık günlük iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Görüntülü sohbet, özel bir günde, sevdiğiniz insanlar ile yüz yüze konuşabilmek, onlara mutlu yıllar dileyebilmek, iyi haberler paylaşmak ya da spontane şekilde hal hatır sormak için mükemmel bir araç."
Facebook, normal Messenger uygulamasında görüntülü sohbet özelliğinin çok popüler olduğunu söylüyor. Şirkete göre 2017'de Messenger üzerinden 17 milyar görüntülü sohbet yapıldı, bu da bir önceki yıla göre iki kat daha fazla. Şu an 900.000 kullanıcısı olan Messenger Lite de artık bu özelliğe sahip olacak.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Geç bile kalındı! Çok daha erken bu tarz özellikleri görmemiz gerek!!