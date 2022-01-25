Meta, Dünya'nın En Hızlı Yapay Zeka Süper Bilgisayarını Tanıttı!

Meta, bu yılın ortalarına doğru tamamlanacak ve tamamlandığında Dünya'nın en hızlı yapay zeka bilgisayarı olacak AI Research SuperCluster (RSC) süper bilgisayarını tanıttı. Firma, yeni nesil yapay zeka uygulamalarının potansiyelinin RSC gibi saniyede kentilyonlarca işlem yapabilen bilgisayarlar sayesinde görüleceğini söylüyor.
Meta, RSC'yi kullanarak trilyonlarca örneği işleyip öğrenecek daha iyi yapay zeka modelleri geliştirmeyi planlıyor. Bu modeller metaverse için teknoloji üretirken faydalı olacaklar. Meta, metaverse'te yapay zeka tarafından yönetilen uygulamaların çok önemli rol oynayacağını düşünüyor.
RSC sisteminde 760 NVIDIA DGX A100 bulunuyor, böylece bilgisayar 6.080 GPU ile güç kazanıyor. GPU'ların her biri NVIDIA Quantum 200 Gb/s InfiniBand two-level Clos fabric ile ana birime bağlanıyor. Veri depolama kapasitesi 175 petabyte Pure Storage FlashArray, 46 petabyte Penguin Computing Altus ön bellek ve 10 petabyte of Pure Storage FlashBlade kullanıyor.
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