Meta, Instagram ve Facebook'ta NFT Dönemini Başlatmaya Hazır!

Facebook'un ana şirketi olan Meta, NFT trenine binen bir sonraki isim olmaya hazırlanıyor. Financial Times kaynaklarının iddiasına göre, Meta'nın Facebook ve özellikle de Instagram'da NFT oluşturma, görüntüleme ve satma yolları üzerinde çalıştığı söyleniyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak, şirketin Novi cüzdan teknolojisinin "destekleyici işlevlerin" büyük kısmına güç sağlayacağını söyledi. Instagram'ın NFT'leri sergilemenin bir yolunu test ettiği bildirilirken, Meta'nın da bu dijital koleksiyonları satın almanıza veya satmanıza yardımcı olacak bir pazar yeri oluşturmayı düşündüğü iddia ediliyor.
Şirket bu konuda yorum yapmayı reddetmiş durumda ve kaynaklar çalışmaların hala erken aşamalarda olduğu söylüyor; işlerin değişebileceği konusunda uyarıyor. Ancak, Instagram lideri Adam Mosseri Aralık ayında sosyal ağının NFT'leri "aktif olarak araştırdığını" söylemişti. Yani, en azından şirketin teknolojiyi düşünmekte olduğunu söyleyebiliriz.
NFT dünyasına katılmak şirket için mantıklı olacaktır. Şirketler bazen NFT'ler ve metaverse arasındaki bağlantıyı kötüye kullansa da (yalnızca NFT sunmak, bir metaverse yarattığınız anlamına gelmez), Meta, sanal dünyalarının sakinlerinin benzersiz dijital ürünler satabilmeleri için bir çerçeve oluşturmak isteyebilir. Ayrıca meta, NFT'lerin kısa ömürlü bir trendden daha fazlası olduğunu kanıtlarsa OpenSea pazarı gibi üçüncü taraf platformlarının çok güçlü bir konuma sahip olmasını da engelleyebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın