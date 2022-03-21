Rusya Merkezli Çip Üreticileri, Uygulanan Yaptırımlar Nedeniyle Zor Durumda

Amerika, uyguladığı tüm yaptırımların yanı sıra, Vladimir Putin rejimine yarı iletken tedarikini kesmek için de harekete geçti. Bu da Rus çip üreticileri üzerindeki baskıyı artıyor. ABD, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak, diğer birçok şeyin yanı sıra Amerikan yarı iletken teknolojilerinin Rusya'ya ihracatını yasaklayan yaptırımlar yayınladı.
Son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketleri bu yaptırımlara uymaları veya ikincil cezalarla karşı karşıya kalmaları konusunda uyardı. Yani Çin'in bu konuda Rusya'ya verdiği desteği kesmesini açıkça talep etti. Rusya'nın çip üreticileri ise büyük küresel oyuncular değil ve yaptırımların etkisi konusunda sessiz kalıyorlar. Bu şirketlerin baskı altında ezildiğine ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğuna dair işaretler ortaya çıkıyor.
Örneğin Rus medyası, ABD tarafından yaptırım uygulanan milyarder Alisher Usmanov'un, yan kuruluşları aracılığıyla RISC-V işlemcileri tasarlayan Yadro'daki hissesinden kurtulmaya çalıştığını söylüyor. Yadro, OpenPOWER uyumlu sunucular üretiyor ve ayrıca yan kuruluşu Syntacore aracılığıyla RISC-V yongaları tasarlıyor.
Komut seti mimarisinin İsviçre merkezli yönetim organı olan RISC-V International, Rus üye şirketlerine uygulanan yaptırımları nasıl ele aldığına dair bir yorum talebine yanıt vermedi. Kuruluş, mimarinin açık kaynaklı doğası göz önüne alındığında, tarihsel olarak tarafsız bir duruş sergiliyor. Ancak İsviçre'nin ünlü tarafsızlık ilkesini bu sefer tamamen korumadığını ve bazı yaptırımları desteklediğini unutmamakta fayda var.
SPARC ve Arm tabanlı çipler tasarlayan bir diğer Rus çip üreticisi Baikal Electronics'in web sitesinde "Yapım aşamasında" başlıklı büyük bir yazı bulunuyor.
Baikal'ın faaliyetlerini askıya alıp almadığı veya web sitesinin güvenliğinin ihlal edilip edilmediği net değil. Site geçtiğimiz haftanın başlarına kadar normal şekilde çalışıyordu ve savaş hakkında bir açıklama yapmamıştı.
Baikal'ın Elbrus bileşenlerinden makineler üreten Rus bilgisayar şirketi Mikron'un da ABD Varlık Listesi'nde yer alması, organizasyonun Amerika ile iş yapmasını zorlaştırıyor. İki şirket henüz konu hakkında yorum yapmış değil.
Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), yarı iletkenlerin Rusya'ya ihracat yasağının uzun vadede çip pazarını etkilemesini beklemediğini söyledi. SIA, Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri (WSTS) kuruluşundan alınan rakamlara atıfta bulunarak, Rusya'nın küresel çip alımlarının yüzde 0,1'inden daha azına ev sahipliği yaptığını söyledi.
Intel ve AMD de Rusya'ya parça göndermeyi durdurdu. BM uluslararası ticaret veritabanı tarafından tutulan istatistiklere göre, Rusya 2020'de 1,25 milyar dolar değerinde entegre devre ithal etti ve Çin 246 milyon dolar ile en büyük tedarikçi oldu. Rusya'nın IC ihracatı, en büyük ortağı Rusya'dan 11.4 milyon dolar değerinde IC ithal eden Belarus olmak üzere toplam 43 milyon doları buldu...
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