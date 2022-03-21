Rusya Merkezli Çip Üreticileri, Uygulanan Yaptırımlar Nedeniyle Zor Durumda

Çip sıkıntısı nedeniyle zaten zor günler geçiren yarı iletken üreticileri arasında Rus şirketler de var. Ve şimdi, savaşla birlikte bu şirketleri çok daha zor bir dönem bekliyor.