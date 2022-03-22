Rusya'nın VPN'lerle Savaşı Her Geçen Hafta Biraz Daha Büyüyor

Rus hükümeti, VPN hizmetlerine verdiği savaşta daha da sertleşti. Son haberlere göre hükümet, Google'ı VPN'lere bağlı 36 bin URL'yi listeden kaldırmaya zorladı.