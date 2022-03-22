Rusya'nın VPN'lerle Savaşı Her Geçen Hafta Biraz Daha Büyüyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus hükümeti de kısıtlamalarına devam ediyor. Surfshark isimli VPN servis sağlayıcısının yeni araştırmasına göre Rusya, Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Google'ı, VPN hizmetleri ile bağlantılı olan 36 binden fazla web sitesini ülkedeki arama sonuçlarından kaldırmaya zorladı.
Rus hükümeti, işgalin ilk haftasında "VPN Yasası" olarak adlandırılan 276-FZ'yı takiben VPN'lere bağlantı içeren URL'lerin kaldırılmasında yüzde 7 oranında bir talep artışına imza attı. İşgalin 2'inci haftasında Facebook ve Twitter dahil olmak üzere batılı sosyal medya platformlarını sistematik şekilde bloke etmeye başlayan hükümet, Google'a yaptığı talepleri de artırdı. Surfshark'a göre arama listesinden kaldırma istekleri, bu dönemde yüzde 55 oranında artış gösterdi. Ve gelinen noktada Rusya, VPN engelini büyüterek 36 bin web sitesini daha arama sonuçlarından çıkarttırdı.
Bugüne kadar batılı hükümetler ve işletmeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlar getirirken, Rus hükümeti ise bu şekilde cevap veriyor. Bu konuda daha ne kadar ileriye gidebileceği sorusu ise şu an için bilinmezliğini koruyor.
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