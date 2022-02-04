Exynos'lu Galaxy S22 Ultra, Snapdragon'lu Galaxy S22 Ultra'ya Karşı...

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S22 serisinin en üst seviye modeli olacağı artık kesin. Ve işte bu modelin gücü hakkındaki performans testlerin sonuçları kısa süre önce internette ortaya çıktı. Bu sızıntı (diğer pek çok sızıntıya benzer bir şekilde), akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 çip seti veya eşdeğeri olan Exynos 2200 ile sunulacağını gösteriyor. Hangi çip setine sahip olacağınız telefonu satın alırken alacağınız yere bağlı olacak. Örneğin Türkiye'de Exynos'lu modeli satı alabileceğiz.
Geekbench'in sızan karşılaştırma puanları, telefonun her iki türevini de gösteriyor ve görünüşe göre türevler bu akıllı telefon serisi için oldukça benzer performansa sahip olacak. Testlere göre, içinde Exynos 2200 bulunan Samsung Galaxy S22 Ultra, tek çekirdekli testte 1.226 puan alırken, Snapdragon modeli 1.168 puanla onu yakından takip ediyor.
Çoklu çekirdek testinde ise tam tersi yaşanıyor: Snapdragon modeli 3.508 puan alırken Exynos modeli 3.462 puanla onu geriden takip ediyor. Bu sonuçlara baktığımızda, telefonun her iki türevinin de benzer güce sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Karşılaştırılan telefonların her ikisi de 8 GB RAM'e sahip modeller, ancak bazı modellerin 12 GB RAM'e de sahip olması bekleniyor.
Genel puanlar, Samsung Galaxy S21 serisi ile benzer gözüküyor ancak Exynos 2100 türevinin 3.367 puan ve Snapdragon türevinin 3.302 puan alması ile ufak bir gelişme görülüyor.
Yine de bu karşılaştırmaların sızıntı olduğunu unutmamak gerekiyor. Her ne kadar Galaxy S22 Ultra olacağı düşünülen model numaralarını temel alsa da, sızıntıların doğru olmama ihtimali her zaman bulunuyor.
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