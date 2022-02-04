Exynos'lu Galaxy S22 Ultra, Snapdragon'lu Galaxy S22 Ultra'ya Karşı...

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın hem Snapdragon'lu, hem de Exynos'lu modellerinin performans test sonuçları internette, karşılaştırmalı olarak ortaya çıktı.

04 Şubat 2022 23:09

Levent Öztürk